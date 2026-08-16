تلة علي الطاهر في لبنان... ما الذي يجعلها هدفًا لإسرائيل؟

تلة علي الطاهر الواقعة شمال الليطاني تشرف على النبطية وإقليم التفاح وجبل الريحان، وتتعرض لهجمات ومحاولات تقدم إسرائيلية متواصلة، وسط روايات متضاربة بشأن وجود مقاتلين ومنشآت تحت الأرض فيها والسيطرة الفعلية عليها.

تتجه الأنظار إلى تلة علي الطاهر في محافظة النبطية، جنوبي لبنان، في ظل محاولات الجيش الإسرائيلي إحكام السيطرة عليها، نظرًا لأهميتها الجغرافية والعسكرية، ولا سيما بعد احتلاله قلعة الشقيف أواخر أيار/ مايو الماضي، وفي خضم العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي.

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وتتعرض التلة بصورة شبه يومية لمحاولات تقدم إسرائيلية، بالتوازي مع قصف مدفعي وغارات جوية متواصلة؛ ورغم وقوعها ضمن ما يسميه الجيش الإسرائيلي "المنطقة الأمنية" التي تنتشر فيها قواته، فإن تصاعد الهجمات على التلة والأنباء عن اشتباكات وعمليات ضد قوات الاحتلال يشيران إلى عجزه حتى الآن عن تثبيت سيطرته عليها.

ومنذ فجر السبت، صعّد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوبي لبنان، إذ استهدف منزلًا في بلدة أنصار ومبنى من طابقين في بلدة دير الزهراني بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

كما قصف الجيش الإسرائيلي تلة علي الطاهر بقذائف فوسفورية، وشن غارتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في بلدة النبطية الفوقا، فيما ادعى أن هجماته جاءت ردًا على "عملية" نفذها حزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" التي تحتلها في جنوبي لبنان.

ولم يصدر عن حزب الله تعقيب على الرواية الإسرائيلية بشأن العملية، إلا أنه قال في بيان، السبت، إن "التصعيد الإسرائيلي، باستهداف المدنيين وتوسيع دائرة المناطق المستهدفة، يعبر عن رغبة وإرادة بنيامين نتنياهو بتصعيد الحرب تعزيزًا لواقعه السياسي الداخلي، وخدمة لأهدافه الانتخابية وإرضاء لليمين المتطرف".

قذيفة إنارة أطلقها الجيش الإسرائيلي فوق مرتفعات علي الطاهر، 14 آب الجاري (Getty Images)

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسيخوضها نتنياهو، المطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع لبنان وإسرائيل، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، "اتفاق إطار" برعاية أميركية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، واستمرار المسار التفاوضي بين الجانبين.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت قواتها خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

تلة إستراتيجية

وتقع تلة علي الطاهر بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، شمال نهر الليطاني، ويبلغ ارتفاعها نحو 600 متر عن سطح البحر، ما يمنحها أهمية جغرافية وعسكرية كبيرة مقارنة بمحيطها.

ويتيح موقعها المرتفع مراقبة مساحات واسعة من جنوبي لبنان، تشمل النبطية وإقليم التفاح وجبل الريحان ومحيط نهر الليطاني ومناطق أخرى، ما يجعل السيطرة عليها ذات قيمة عسكرية في مراقبة التحركات والمواقع المحيطة.

وتشكل التلة جزءًا من سلسلة مرتفعات تضم تلال علي الطاهر والدبشة ورأس الطهرة، فيما ارتبط اسم "علي الطاهر" في الأصل بموقع ديني، قبل أن تكتسب المنطقة مع مرور الزمن أهمية عسكرية متزايدة.

ارتباط بـ"حزب الله"

وتمثل تلة علي الطاهر موقعًا ذا أهمية في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، بسبب ارتفاعها وإشرافها على مناطق واسعة في الجنوب، في وقت تركز فيه إسرائيل على السيطرة على مرتفعات تمنحها أفضلية ميدانية ورقابية.

وتزعم تقارير إسرائيلية وجود منشآت وتحصينات وأنفاق تابعة لحزب الله داخل التلة، فيما لم يصدر عن الحزب حتى الآن تأكيد أو نفي لهذه الادعاءات؛ فيما يدعي الجانب الإسرائيلي محاصرة مقاتلين لحزب الله في هذه التحصينات.

وبحسب هذه التقارير، يوجد ما بين 10 - 15 مقاتلا لحزب الله داخل منشأة تحت الأرض في المنطقة، فيما تعمل القوات الإسرائيلية على تشديد الحصار عليهم وقطع خطوط الإمداد، وسط محاولات لإيصال معدات ومؤن إليهم بواسطة طائرات مسيرة.

كما نسبت مصادر عسكرية تحدثت لوسائل إعلام إسرائيلية إلى مجموعة المقاتلين الذين تدعي إسرائيل أنهم محاصرون داخل مواقع تحت الأرض في تلة علي الطاهر، المسؤولية عن هجوم المسيّرة الذي نُفذ ليل أول من أمس، وأسفر عن إصابة ضابط وجنديين بجراح خطيرة.

امرأة تنظر من شرفة منزل في بلدة ميفدون، جنوبي لبنان، باتجاه تلة علي الطاهر، في 31 تموز الماضي (Getty Images)

وقال مركز "ألما" الإسرائيلي للبحوث والتعليم، وهو مركز غير حكومي، في تقرير سابق، إن تلة علي الطاهر تضم بنية تحتية "إستراتيجية" للأنفاق تابعة لحزب الله، من بينها مجمعات تحت الأرض يزيد طول أكبرها على كيلومتر.

وفي 26 حزيران/ يونيو 2026، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على التلة، إلا أن حزب الله نفى ذلك، وقال إن مقاتليه ما زالوا موجودين فيها، في تضارب بين الروايتين بشأن الوضع الميداني الفعلي في المنطقة.

تاريخ عسكري

وتعود الأهمية العسكرية لتلة علي الطاهر إلى عقود. فبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أقام الجيش الإسرائيلي موقعًا عسكريًا فيها، بالتوازي مع تمركزه في قلعة الشقيف بمحافظة النبطية.

وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للشريط الحدودي، وحتى الانسحاب عام 2000، شكل موقع علي الطاهر أحد أبرز التحصينات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وكان هدفًا متكررًا لعمليات حزب الله.

ومنذ أيار/ مايو الماضي، كثفت القوات الإسرائيلية محاولاتها للسيطرة على التلة، بعد احتلالها قلعة الشقيف، في إطار توسيع نطاق سيطرتها على مواقع مرتفعة وإستراتيجية في جنوبي لبنان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي عن مقتل 4 آلاف و335 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و277 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.