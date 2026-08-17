إنشاء خط النفط العراقي السوري لتجاوز هرمز يحتاج عدة سنوات

يخطط العراق لإنشاء خط أنابيب جديد يربط حقوله النفطية بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، بهدف تقليل اعتماده على مضيق هرمز، في مشروع تقدر كلفته بما لا يقل عن 15 مليار دولار ويحتاج إلى نحو 4 سنوات للبناء.

قال مصدران مطّلعان لوكالة "رويترز" إن خطط العراق لتصدير النفط من خلال خط أنابيب ​يمر بسورية، لتجنب أي أزمات مستقبلية في مضيق هرمز، ستتطلب على الأرجح 4 سنوات من أعمال البناء، وستكلف ما لا يقل عن 15 مليار ‌دولار.

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ويروج مسؤولون أميركيون ومديرون تنفيذيون في قطاع الطاقة للخطة، التي تحظى بدعم أولي لإجراء دراسات الجدوى من تحالف يضم شركة "شيفرون"، باعتبارها جزءا من إستراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد القطاع على مضيق هرمز الذي تسببت حرب إيران في إغلاقه فعليا أمام إمدادات الطاقة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي "في غضون العامين المقبلين، سيفقد مضيق هرمز أهميته، وسيصبح مجرد مسطح مائي آخر".

وأوضح بيسنت أنه رغم مرور نحو 20% ​من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب، فإن "أكثر من 50% أو 70%" من تلك الصادرات ستنقل عبر ​خطوط أنابيب تحت الأرض بدلا من ذلك.

وفي المقابل، قال مصدران مشاركان مباشرة في المشروع لـ"رويترز" إن خطط خط الأنابيب بين العراق ⁠وسورية ستستغرق ضعفي تلك المدة، بسبب الحاجة إلى بنية تحتية جديدة، وربما تواجه عقبات أخرى أيضا.

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لحساسية الأمر.

بنية تحتية جديدة

العراق من بين ​أكثر الدول تضررا من إغلاق مضيق هرمز، وتشير بيانات شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى أن العراق كان يصدر نحو 3.6 مليون برميل يوميا من النفط قبل الحرب (108 مليون برميل تقريبا في الشهر)، أغلبها عبر موانئ ​على الخليج قرب البصرة، غير أن حجم صادراته عبر مضيق هرمز انخفض إلى 35.5 مليون برميل فقط في تموز/ يوليو.

ويوجد بالفعل خط أنابيب يربط منطقة كركوك في شمالي العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، لكنه تعرض لأضرار جسيمة بسبب الحروب التي شهدها العراق وسورية، ولم يستخدم بانتظام منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال المصدران إن الخطة ستتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط الأنابيب ​القائم، وستكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار.

وأضاف أحد المصدرين أن جزءا من خط الأنابيب الجديد سيمتد إلى حد كبير على مسار كركوك-بانياس نفسه، لكن الأجزاء السليمة ​من الخط الحالي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة حديثا، وبالتالي لن يكون ممكنا استخدامها.

وقال المصدر الثاني إن المشروع يتضمن بناء منظومة متكاملة وجديدة بالكامل لخطوط أنابيب النفط الخام، تربط الحقول الجنوبية والشمالية ‌في العراق ⁠بمركز تجميع في مدينة حديثة في غربي العراق، ثم تمتد إلى بانياس.

ورحبت الولايات المتحدة "بإعادة تأهيل وبناء" خط الأنابيب، قائلة إن طاقته الأولية لنقل النفط الخام ستبلغ مليوني برميل يوميا.

ويعني ذلك زيادة كبيرة مقارنة بطاقة خط الأنابيب القديم البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وهي أقل من عُشر حجم النفط الذي كان العراق يصدره عبر مضيق هرمز قبل حرب إيران.

واستأنف العراق صادرات النفط من حقول كركوك عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 250 ألف برميل يوميا.

وقال المصدران إن العمل في خط الأنابيب بين العراق وسورية​سيستغرق نحو 4 سنوات، لكن أحدهما أضاف ​أن الجدول الزمني ربما يحتاج أيضا ⁠إلى أن يأخذ في الحسبان إزالة البنية التحتية القديمة، والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة.

منفذ جديد يحتاج إلى دراسات

وقّعت كل من سورية والعراق على مذكرتي تفاهم منفصلتين، مع تحالف يضم شركة "شيفرون" الأميركية، و"تي.آي كابيتال" و"يو.سي.سي" القابضة القطرية لإجراء ​دراسات فنية ومالية تمهيدا للمشروع.

وخلال إفادة صحافية الشهر الماضي، قال أحد المديرين التنفيذيين في "شيفرون" إن المشروع ربما يوفر "منفذا جديدا للوصول إلى الأسواق" عبر البحر المتوسط.

وأضاف أن أي خط أنابيب سيحتاج أيضا إلى الربط ⁠مع حقلي ​غرب القرنة 2 والناصرية في جنوبي العراق، اللذين تجري "شيفرون" مفاوضات للدخول إليهما.

وقال المسؤول التنفيذي إن "شيفرون" ​لا تزال بحاجة إلى استكمال الدراسات الفنية، لتحديد ما إذا كان خط الأنابيب القائم بين العراق وسورية يحتاج إلى إعادة تأهيل أو توسيع أو إعادة بناء.

وأوضح أن الشركة لم تقدم بعد تقديرات للقدرة التصديرية المستقبلية للمشروع، وقال "عادة ​لا تعمل خطوط الأنابيب من هذا النوع بكامل طاقتها التشغيلية منذ اليوم الأول".