السودان: نزوح الآلاف من قيسان خلال 4 أيام.. الجيش يسقط 3 مسيّرات "معادية"

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الإثنين، نزوح أكثر من 5 آلاف شخص من محافظة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، خلال 4 أيام، جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المنظمة في بيان إن الفرق الميدانية التابعة لها قدّرت نزوح 5,355 شخصا، يمثلون 1,071 أسرة من مدينة قيسان و7 قرى بالمحافظة.

وأوضحت أن حركة النزوح هذه سُجلت خلال الفترة من 12 إلى 15 آب/ أغسطس الجاري، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأشارت إلى أن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة قيسان، إضافة إلى محافظتي الروصيرص وود الماحي بولاية النيل الأزرق.

وأكدت المنظمة أن الوضع في المنطقة لا يزال "متوترا ومتقلبا"، وأنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب.

ولفتت إلى أن حركة النزوح تأتي عقب أحداث شهدتها المنطقة في 11 آب/ أغسطس الجاري. وكانت المنظمة قد أعلنت في ذلك الوقت نزوح 2,500 شخص، يمثلون 500 أسرة من مدينة قيسان بسبب تفاقم انعدام الأمن والاشتباكات في المنطقة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت محافظة قيسان تصدي الجيش السوداني لهجوم شنته "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" المتحالفة معها على مدينة قيسان الحدودية مع إثيوبيا.

وأعلن الجيش السوداني اليوم الإثنين أن قواته تمكنت من "إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز ’إف إتش-95’ في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال اليوم".

وكان الجيش قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة معادية، من طراز "إف إتش-95" في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان.

وبذلك يرتفع عدد المسيّرات التي أعلن الجيش السوداني إسقاطها في شمال كردفان إلى 3 منذ السبت، بعدما أُسقطت مسيّرة أخرى في حينه بمنطقة جبرة الشيخ.