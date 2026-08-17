تباطؤ حاد للملاحة في مضيق هرمز وباب المندب

تراجعت حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب بشكل ملحوظ، وسط تصاعد المخاطر الأمنية وتعثر المساعي الأميركية الإيرانية، مع انخفاض حاد في أعداد السفن العابرة لهرمز بعد استهداف ناقلات نفط، بينما سجل باب المندب تراجعا إضافيا في حركة الشحن.

تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل حاد مطلع الأسبوع، عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط، بالتزامن مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

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وأظهرت بيانات تتبع السفن لشركة "كبلر" عبور خمس سفن شحن فقط للمضيق السبت، فيما لم ترصد أي سفن الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي، وسط مخاوف أمنية متزايدة دفعت حركة الشحن إلى الاقتراب من التوقف.

وشملت السفن التي عبرت المضيق السبت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة أُوقف جهاز التعريف الآلي الخاص بها، وناقلة غاز عملاقة ترفع العلم الهندي واستخدمت المسار الإيراني، إضافة إلى ناقلة صغيرة خرجت محملة بزيت الوقود الإيراني.

وجاء ذلك بعد إعلان الإمارات تعرض ثلاث سفن تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لهجمات أثناء عبورها المضيق الأسبوع الماضي.

وقالت الولايات المتحدة إنها قد تواصل حصارها البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استئناف حركة الشحن عبر المضيق مرتبط بتلبية واشنطن شروط طهران.

ورغم احتمال مرور بعض السفن من دون رصدها بسبب إيقاف أجهزة التتبع، فإن مستويات الملاحة الحالية تبقى بعيدة عن أكثر من 130 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي مضيق باب المندب، تراجعت حركة الشحن أيضا، إذ سجلت بيانات "كبلر" عبور 49 سفينة مطلع الأسبوع، مقارنة مع 55 سفينة في الأسبوع السابق، فيما لم تُرصد أي شحنات نفطية سعودية.