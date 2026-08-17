عون: تمديد بقاء "يونيفيل" خيارنا الأول أو وجود قوات دولية في جنوب لبنان

عون: "خيارنا الأول هو التمديد لقوات يونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب".

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإثنين، عن تمسكه بالتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" أو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية.

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جاء ذلك وفق بيان للرئاسة اللبنانية، عقب استقبال عون النائب ملحم خلف على رأس وفد نيابي، في إطار تحرك للمطالبة بالتمديد لليونيفيل.

وقال عون، إن "وجود يونيفيل في الجنوب مهم لنواح عديدة، ويساعد على تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني".

وأضاف "خيارنا الأول هو التمديد لقوات يونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب".

وتابع أن هذه القوات يجب أن تكون "إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعما للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها".

وزاد عون أن إسرائيل "ترفض وجود قوات يونيفيل، وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة"، فيما "نحن نطالب ببقائها"، وفق تصريحه.

واعتبر أن الفكرة الأساسية تتمثل في "إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لقوات يونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني".