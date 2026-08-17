لبنان: قصف إسرائيلي على المنصوري واستهدافات تطال عدة بلدات بالجنوب

نفذ الجيش الإسرائيلي قصف استهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان عدة مرات، بالإضافة إلى استهدافات طالت العديد من البلدات مع تواصل الخروقات بشكل يومي وفي ظل استعداد الجيش لتصعيد محتمل وقتال لعدة أيام في لبنان.

استهدف قصف إسرائيلي بلدة المنصوري في جنوب لبنان على عدة دفعات، كما أصاب قصف مدفعي مبنى بلدية بني حيان بقضاء مرجعيون؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية ظهر الإثنين.

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وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، كما استهدف قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل.

وسجل تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها.

وسمعت أصوات إطلاق النار الناجمة عن التمشيط في عدة قرى وبلدات مجاورة في القطاع الشرقي.

وفي وقت سابق، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على وادي الحجير لجهة القنطرة، كما نفذت قوات إسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام.

ويتواصل القصف والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، رغم توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في 26 حزيران/ يونيو الماضي برعاية أميركية، ومع بدء تنفيذ "مناطق تجريبية" ينسحب بموجبها الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق مقابل دخول الجيش اللبناني إليها.

ويأتي ذلك أيضا غداة تقرير إسرائيلي أفاد نقلا عن مصادر عسكرية لم يسمها، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال التصعيد والقتال في لبنان لعدة أيام.

وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، مساء الأحد، فإن التوتر الحالي إزاء حزب الله، يأتي في ظل تحركات جيش الاحتلال في مرتفعات علي طاهر والشقيف.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و335 شهيدا و12 ألفا و277 جريحا وأكثر من مليون نازح منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.