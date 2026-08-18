الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة "أرامكو" جنوبي السعودية

استهدف الحوثيون مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، ردا على خروقات جوية، وذلك في إطار تصعيد عسكري متواصل أدى لتجدد المواجهات وانهيار الهدنة، وتوسيع دائرة الهجمات المتبادلة بالمنطقة.

استهدف الحوثيون في اليمن، مصفاة نفط تابعة لشركة "أرامكو" في جازان في جنوب السعودية على ساحل البحر الأحمر الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الحوثية "سبأ".

ومرارا، استهدف الحوثيون، منشآت الطاقة والنفط في جازان في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن الحوثيين، استهدفوا مصفاة أرامكو في جازان "بعدد من الطائرات المسيرة... ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة وكانت الإصابة دقيقة".

وأصبح اليمن الشهر الماضي أحدث جبهة في سياق الحرب الأميركية الإيرانية، بعدما صعّد الحوثيون هجماتهم، معلقين بذلك هدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية دامت منذ العام 2022.

وتجدد الصراع بين الحوثيين والسعودية في تموز/ يوليو، بعد اتهامهم لها بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه.

ثم أعلنوا فرض حصار بحري على السعودية، ردا على ما اعتبروه حصارا لمناطق سيطرتهم التي تشمل العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية، وتبنّوا مذاك هجمات على ناقلات نفط تابعة للسعودية في البحر الأحمر ومنشآت نفطية في المملكة.

وسيطر الحوثيون على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها صنعاء والحديدة في أواخر العام 2014. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده الرياض دعما لقوات الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن في جنوب اليمن مقرا لها.