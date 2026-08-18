العراق: تدمير موقع لتنظيم "داعش" الإرهابي وقتل عناصره في كركوك

نفذت القوات العراقية ضربة جوية على موقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، وأكدت خلية الإعلام الأمني تدمير الموقع بالكامل، وقتل كافة عناصر التنظيم الذين كانوا فيه.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تدمير موقع لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل من كان داخله من عناصر عبر تنفيذ ضربات جوية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت الخلية في بيان صدر مساء الإثنين أن العملية جاءت "استمرارا للجهود الاستخبارية في ملاحقة فلول الإرهاب، وبناء على معلومات دقيقة وردت من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأشارت إلى أنه "جرى رصد تحركات عدد من العناصر التابعة للتنظيم داخل وكر في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأوضحت أنه "بإشراف وتنسيق مباشر من خلية الاستهداف في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات إف 16 ضربتين جويتين ناجحتين ومباشرتين استهدفتا الموقع المحدد".

وأكد البيان أن الضربتين أسفرتا عن "تدمير الوكر بالكامل وقتل جميع العناصر الإرهابية" التي كانت بداخله، دون أن يحدد عددهم.

وعلى الرغم من إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في عام 2017 بالعراق، فإنه لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات متفرقة، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة فلوله.