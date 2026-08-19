جنوبي لبنان: 3 شهداء بانفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية

3 شهداء وجريح جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان، في وقت يتواصل القصف والتفجيرات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع بدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين.

استشهد 3 شبان وأصيب رابع جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب الإسرائيلية بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

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وأوردت الوكالة اللبنانية، أن الشبان الأربعة تواجدوا ظهر الأربعاء بالقرب من الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، وفي الأثناء انفجرت عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد 3 منهم وإصابة الأخير.

ومن بين تفاصيل أخرى أيضا، فإن الشبان الأربعة تواجدوا بآلية "توك توك" ودراجة نارية خلال جولة لهم في المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ارتفعت إلى 4348 شهيدا و12,703 إصابات.

ونقلت فرق الإسعاف الشبان إلى مستشفيات النبطية، وهناك جرى الإعلان عن استشهاد ثلاثة منهم.

وأفادت بأن "قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما". كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة صربين.

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن الاحتلال "جرف عددا من المنازل في مشاع المنصوري، تزامنا مع قصف مدفعي وإحراق منازل في الحي الرابع للبلدة في جنوب صور".

كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في محيط مقبرة بلدة زوطر الشرقية، بالإضافة إلى تفجيرات أخرى في بلدات حولا وطلوسة وبني حيان وكفرتبنيت؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية.

ولا يزال واقع الألغام في جنوب لبنان يشكل تهديدًا كبيرًا للمدنيين، إذ خلّف الجيش الإسرائيلي آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتتواصل الجهود اللبنانية بدعم من الأمم المتحدة لإزالتها، وسط تحديات مستمرة نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة وخطورة الذخائر العنقودية.

ورغم توقيع تل أبيب وبيروت في 26 حزيران/ يونيو الماضي اتفاق إطار برعاية أميركية، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأته في 2 آذار/ مارس. وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح حزب الله.