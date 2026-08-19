خلال زيارة لقاليباف: العراق يطلب منحه خصوصية لتصدير النفط عبر مضيق هرمز

دعا العراق إيران إلى منحه "خصوصية" في تصدير النفط عبر مضيق هرمز وذلك خلال زيارة لقاليباف، وتناولت المباحثات تفعيل لجان الصداقة وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

بحث رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، الأربعاء، مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، سبل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، ودعا إلى منح بلاده "خصوصية" في تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، إن الحلبوسي استقبل قاليباف والوفد المرافق له في العاصمة بغداد. وذكر البيان أن الجانبين عقدا مباحثات تناولت "تفعيل لجان الصداقة، وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين".

وأشار الحلبوسي، وفق البيان، إلى أن العراق "من أكثر الدول التي تأثرت بالظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وطالب بـ"مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تكون للعراق خصوصية في ما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز، بما يحفظ مصالحه الاقتصادية".

من جهته، أكد قاليباف حرص طهران على "تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التجارية والاقتصادية".

ولفت إلى أهمية "متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة".

وفي سياق متصل، عقد قاليباف مؤتمرا صحفيا في موقع "استشهاد قادة النصر" بالعاصمة بغداد.

وقال إن "العراق دولة مهمة في المنطقة، وزيارتنا جاءت لبحث التعاون بين دول المنطقة من دون تدخلات أجنبية"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

واعتبر قاليباف أن "المقاومة في العراق هي إحدى ركائز قوة هذا البلد"، مشددا على أن "الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون، وإقامة علاقات عميقة ومستدامة".

وبيّن أن إيران "تبذل جهودا في هذا الشأن"، مشيرا إلى أنه سيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

الزيدي وقاليباف يبحثان تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع قاليباف، آفاق التعاون والعمل المشترك وسبل تمتين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن اللقاء شهد بحث "آفاق التعاون والعمل المشترك، وسبل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين".

وأكد الزيدي خلال المباحثات "عمق العلاقات بين العراق وإيران، وما يجمع البلدين من روابط ومشتركات تاريخية وجغرافية ودينية". وأشاد بـ"المواقف الداعمة للعراق، ولاسيما الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق خلال حربه ضد عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه، أعرب قاليباف عن سعادته بزيارة العراق، وأكد حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والإيراني، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أمهل الزيدي المجموعات التي ينضوي بعضها ضمن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران في المنطقة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، حتى 30 أيلول/ سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة العراقية، تزامنا مع موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. غير أن بعضا منها، وهي الأكثر نفوذا وقربا من الجمهورية الإسلامية، لا تزال ترفض التعاون في هذا المجال.