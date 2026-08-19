ماكرون يدعو عون إلى اجتماع دولي لدعم الجيش اللبناني

تلقى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، دعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمشاركة في اجتماع تحضيري تستضيفه باريس في 17 أيلول/ سبتمبر، تمهيدا لمؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن في لبنان.

من لقاء سابق بين ماكرون وعون، توضيحية (Getty Images)

تسلّم رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، اليوم الأربعاء دعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمشاركة في اجتماع تستضيفه باريس الشهر المقبل تحضيرا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وفق ما أعلنت الرئاسة.

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وكان من المقرر أن تنظّم اللجنة الخماسية التي تضم كلّا من: فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر مؤتمرا دوليا لدعم القوات المسلحة اللبنانية في الخامس من آذار/ مارس، إلا أن اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من الشهر ذاته على خلفية الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، أدى إلى تأجيل عقده.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون تسلّم من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان، برونو بيريرا دا سيلفا، "رسالة خطية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، الذي سيعقد في باريس في 17 أيلول المقبل".

وتضمنت الدعوة، وفق بيان الرئاسة، عرضا لأهمية الاجتماع في "دعم الجيش اللبناني؛ بهدف تمكينه من امتلاك القدرات والموارد اللازمة ليضطلع بمسؤولياته بفعالية، الأمر الذي يتطلب دعما دوليا وجهدا جماعيا لتلبية حاجاته العملية والمعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات".

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، وفق الرئاسة، قادة القوات المسلحة في عدد من الدول، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية وخبراء.

وتلقى لبنان وعودا دولية بدعم الجيش لأداء مهماته؛ بعدما أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تنصّ على حصر السلاح بيد الدولة.

وفي إطار التحضير للمؤتمر، زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بيروت في شباط/ فبراير الماضي.

وكان لبنان يعوّل على عقد المؤتمر حينها، قبل أن تندلع الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، ويبدأ البلدان مفاوضات مباشرة برعاية أميركية.

ويواجه الجيش اللبناني تحديات كبرى وسط نقص في العتاد والجنود، والقدرات التقنية اللازمة للمضي في تنفيذ مهماته.