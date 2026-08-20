غارات وقصف إسرائيلي يطال مناطق عدة جنوبي لبنان

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري المعلن بين بيروت وتل أبيب، مع استمرار الضربات الجوية والمدفعية وعمليات التفجير في عدد من البلدات.

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات استهدفت بلدتي المنصوري ومجدل زون، في استمرار للتصعيد العسكري رغم اتفاق الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية أميركية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على مرتفعات علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا، إلى جانب مناطق دوحة كفر رمان وحولا، فيما تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي متقطع حتى ساعات فجر الخميس.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في بلدتي مجدل زون والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدتين، وسط استمرار العمليات العسكرية في عدد من قرى وبلدات الجنوب.

ويأتي التصعيد رغم توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار برعاية أميركية في 26 يونيو/حزيران 2026، في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 2 مارس/آذار الماضي وأسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد إلى 4348 شهيدا و12307 مصابين، مشيرة إلى استمرار فرق الإسعاف والطوارئ في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، بالتزامن مع استمرار الاستهدافات في مناطق من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأدى التصعيد المتواصل منذ مطلع آذار/مارس إلى دمار واسع في المباني السكنية والبنية التحتية، فضلا عن موجات نزوح كبيرة من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية وقصفا متكررا.