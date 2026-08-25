لبنان: اعتداءات إسرائيلية واسعة وحصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 4350

تتواصل الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان من خلال غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتوغلات طالت العديد من البلدات، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 4350 شهيدا و12 ألفا و310 مصابين.

غارات إسرائيلية على بلدة المنصوري، الثلاثاء (Gettyimages)

صعّد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتداءاته جنوبي لبنان، بتنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وتوغلات طالت بلدات في عدة مناطق، رغم اتفاق ينص على انسحابه تدريجيا من الأراضي اللبنانية.

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وأسفرت الاعتداءات عن اندلاع حرائق في عدد من المناطق، فيما أصيب لبناني جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاعتداءات طالت أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل والنبطية، وترافقت مع أعمال جرف وإقامة سواتر ترابية وتحركات لآليات عسكرية إسرائيلية.

وتأتي هذه الاعتداءات رغم توقيع لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاقا ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 4350 شهيدا و12 ألفا و310 مصابين منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

غارات وتفجيرات في صور

في قضاء صور، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، وأغار على وادي حسن عند أطراف بلدة طير حرفا جنوب شرقي المدينة، وفق الوكالة.

كما استهدفت غارتان المنطقة الواقعة بين بلدتي طير حرفا ومجدل زون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات واسعة في بلدتي المنصوري ومجدل زون.

وفي بلدة طيردبا، أصيب شخص جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية، دون تفاصيل عن حالته الصحية.

توغلات وقصف في مرجعيون

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي ميس الجبل ومركبا، بينما تعرضت بلدة بني حيان لقصف مدفعي.

وتزامن القصف مع تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية وأعمال جرف وحرق، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون أسفل تلة حمامص، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وفجرا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مجرى نهر الليطاني أسفل دير مار ميما في بلدة دير ميماس.

وأقامت القوات الإسرائيلية الموجودة في كفركلا وتل نحاس سواتر ترابية قرب مثلث دير ميماس وبرج الملوك وكفركلا، ومثلث دير ميماس وبرج الملوك وهورا.

قصف وتمشيط في بنت جبيل

وفي قضاء بنت جبيل، قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي عيناتا وبيت ليف، كما استهدفت وادي العيون باتجاه بلدة رشاف.

وتحركت آليات عسكرية إسرائيلية من منطقة خلة حاريص باتجاه أول الجبانة، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

توغل وغارة في النبطية

أما في قضاء النبطية، فنفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية، تردد صداه في عدد من البلدات الجنوبية.

كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا موجها باتجاه سيارة من نوع "فان" على طريق دوحة كفررمان.

وارتطم الصاروخ بالأرض، وأصابت شظاياه المركبة، دون تسجيل إصابات.