12 قتيلا بحرائق غابات بالجزائر والنيران تقترب من مناطق سكنية

تواجه الجزائر موجة حرائق واسعة في ولايات الشرق، خلفت عشرات المتضررين وأجبرت السلطات على إجلاء سكان من مناطق مهددة، فيما تكافح فرق الحماية المدنية للحد من انتشار النيران وسط أجواء شديدة الحرارة.

أعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات شرق البلاد، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد النيران والإجلاء الوقائي للسكان، بعدما امتدت الحرائق إلى مناطق سكنية.

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وقال وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود إن الضحايا توزعوا بين ولايات جيجل التي سجلت 5 وفيات، وبجاية بـ4، وتيزي وزو بـ3.

وفي أحدث حصيلة، أفادت الحماية المدنية بتسجيل 159 حريقا للغطاء النباتي في 16 ولاية شرقي البلاد، تمكنت من إخماد 90 منها، بينما تتواصل الجهود للسيطرة على 69 حريقا.

وسجلت سكيكدة 7 حرائق، والطارف وجيجل 5 حرائق لكل منهما، وعنابة 4، وبجاية 3، إلى جانب بؤر أخرى في عدد من الولايات.

وفي جيجل، باشرت السلطات عمليات إجلاء وقائية للسكان في بلديتي أولاد يحيى خدروش والشقفة، بعد اقتراب النيران من المناطق السكنية.

كما شملت عمليات الإجلاء عائلات ومنشآت ترفيهية في ولاية الطارف، فيما عملت فرق الإطفاء على حماية المنازل في مناطق مهددة بعنابة.

وتستخدم فرق الحماية المدنية وسائل برية وجوية للسيطرة على الحرائق، بالتوازي مع عمليات الإخماد في ولايات عدة، بينها سكيكدة وقسنطينة وبجاية وتبسة وباتنة، مع تراجع حدة بعض البؤر وعدم تسجيل خطر في مناطق أخرى.

وتزامنت موجة الحرائق مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بعدما حذرت الأرصاد الجوية من موجة حر ضربت عددا من الولايات، مع توقع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتشهد المناطق الشمالية من الجزائر حرائق غابات متكررة خلال فصل الصيف، تتفاقم بفعل موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي، ما أدى خلال السنوات الماضية إلى سقوط عشرات الضحايا وتدمير مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية والمنازل.

وكانت حرائق واسعة اندلعت في الجزائر الشهر الماضي وأودت بحياة 6 أشخاص، فيما أظهرت بيانات الحماية المدنية تسجيل نحو 4 آلاف حريق بين مطلع أيار/مايو و20 تموز/يوليو، مقابل 1501 حريق خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 167%.

وفي سياق التحقيقات، أعلنت السلطات توقيف 11 شخصا للاشتباه في تورطهم بإشعال حرائق في عدة ولايات، وإيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بإضرام النار عمدا في أملاك غابية وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات للخطر.