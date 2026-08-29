السودان: 3 قتلى بهجوم لقوات "الدعم السريع" بمسيّرة على سوق

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لقوات "الدعم السريع" على سوق في ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان؛ بحسب ما أعلنت شبكة أطباء السودان.

أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لقوات "الدعم السريع" على سوق بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

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وقالت الشبكة الطبية في بيان، إن "3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء استهداف مسيّرة للدعم السريع سوق مدينة الدلنج بجنوب كردفان مساء الجمعة".

وأضافت أن المسيّرة استهدفت أيضًا شاحنات عند مدخل المدينة كانت تحمل سلعًا استهلاكية إلى سوق الدلنج.

وأدانت الشبكة "استهداف الأعيان المدنية والأسواق ومناطق تجمع المواطنين، إلى جانب المركبات والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية".

واعتبرت أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين"، فضلًا عن تأثيرها على وصول الغذاء والاحتياجات الأساسية إلى المواطنين في ظل الظروف الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

وطالبت الشبكة "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وممارسة ضغوط على قوات الدعم السريع لوقف استهداف الأسواق والمرافق والمركبات المدنية".

كما دعت قيادات "الدعم السريع" إلى "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وعدم استهداف المركبات المحملة بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية".

وفي 24 آب/ أغسطس الجاري، قالت الأمم المتحدة إن 1100 مدني قتلوا جراء هجمات بالطائرات المسيّرة في السودان خلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو من العام الجاري.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية، فيما تقول الأخيرة إنها تعمل على "حماية المدنيين".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربًا اندلعت جراء خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح؛ وفق تقديرات أممية ودولية.