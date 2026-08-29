غارتان إسرائيليتان تستهدفان المنصوري ووادي الحجير جنوبي لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، غارتين على منطقتين في جنوب لبنان.

وأفادت تقارير صحافية في جنوبي لبنان بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، فيما استهدفت غارة أخرى وادي الحجير.

ولم ترد، حتى الآن، معلومات عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن الغارتين.

وكان قد أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، أمس الجمعة، أنها سجلت بين 21 و27 آب/ أغسطس الجاري 1030 قذيفة في جنوب لبنان، بمعدل 147 قذيفة يوميا.

وقالت "يونيفيل" في منشور عبر منصة شركة "إكس"، إنه "رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فإن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشّا".

وأضافت أن "حفظة السلام سجلوا 1030 مقذوفا بين 21 و27 أغسطس (آب)، بمعدّل 147 مقذوفا في اليوم".

وأشارت القوة الأممية إلى أن "تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين، إذ تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية، فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي".

ولفتت إلى أن "حفظة السلام يواصلون رصد التطورات على الأرض والإبلاغ عنها، والعمل مع الأطراف للمساعدة في منع المزيد من التصعيد".