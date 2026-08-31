برّي: 7 جولات من التفاوض والنتيجة ازادياد مساحات الاحتلال والتدمير

رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التنازل عن حق مقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة، محذرا من التفاوض المباشر تحت النار. وأكد قبيل جولة مفاوضات ثامنة مرتقبة أن المستهدف هو لبنان ووحدته، رافضا اتفاق الإطار.

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، اليوم الإثنين، عن رفض بلاده التنازل عن حقها في مقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة.

جاء ذلك في كلمة له في الذكرى الـ48 لتغييب مؤسس حركة "أمل" اللبنانية موسى الصدر، الذي لا يزال مصيره مجهولا منذ عام 1978، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال برّي إن "الحرب مع إسرائيل تتطلب مقاربة وطنية بعيدا من أي حسابات طائفية أو مذهبية".

وأشار إلى أن "المطلوب إسرائيليا، ليس حزب الله ولا سلاحه ولا حركة أمل ولا الطائفة الشيعية، إنما المستهدف لبنان في وحدته وسلمه الأهلي"، مضيفا: "لا تضيعوا لبنان في حروب داخلية".

وتابع: "نرفض اتفاق الاطار، وقدر حذرنا من التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي تحت النار".

وتساءل: "7 جولات من التفاوض، ماذا كانت النتيجة؟ زادت مساحات الاحتلال، وزاد التدمير، وارتفع عدد الشهداء".

وأكد بّري رفضه "التنازل عن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل على جرائم الإبادة التي ترتكبها".

وتأتي كلمة برّي قبيل جولة ثامنة مرتقبة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل خلال أيلول/ سبتمبر المقبل في إيطاليا، بعد أن انتهت الجولة السابعة في 6 آب/ أغسطس من دون اتفاق بشأن توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي.

وسبق أن وقع لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاق إطار برعاية أميركية، يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، فيما تركزت الجولات اللاحقة على آليات تنفيذ الاتفاق واستكمال الانسحاب.

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثرمن 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسّعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية، خلال عدوانها الراهن.