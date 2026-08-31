عون في اليونان طالبا مساعدتها لتطبيق الاتفاق مع إسرائيل: "القوة العسكرية لن تنجح"

ناشد عون اليونان "مساعدة لبنان قدر المستطاع على تطبيق الاتفاق" مع إسرائيل، مشيرا إلى أن حلّ المشكلة بالقوة العسكرية لا ينجح ولن ينجح.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإثنين، من أثينا تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل التي تواصل تنفيذ غارات وتفجيرات في جنوب لبنان، مناشدا اليونان المساعدة في تطبيق اتفاق الإطار مع تل أبيب.

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ووصل عون الإثنين إلى أثينا حيث التقى نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس ورئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وفي كلمة أمام الصحافيين خلال لقائه تاسولاس، قال "نحن دعاة سلام، ونحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى أفضل العلاقات مع الجوار".

وأوضح أن الهدف من بدء التفاوض مع اسرائيل الذي أثمر توقيع البلدين الإطار في حزيران/ يونيو كان "إنهاء حالة العداء"، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لا يمكن تطبيق الاتفاق من جهة واحدة.. بل يجب تطبيقه بكامله وليس انتقائية".

وتابع "حلّ المشكلة بالقوة العسكرية لا ينجح ولن ينجح".

ونصّ اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان بعد خمس جولات تفاوض برعاية أميركية، على نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من الأراضي التي يحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق "تجريبية".

وناشد عون اليونان "مساعدة لبنان قدر المستطاع على تطبيق الاتفاق".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، قال "أتطلّع إلى استمرار دعمكم للجيش اللبناني وقوانا المسلحة الرسمية التي أوليناها مهمة إنقاذ لبنان من أزمتيه المترابطتين المزمنتين: أزمة وجود احتلال على أرضنا وأزمة وجود سلاح خارج سلطة دولتنا".

وأضاف "قررنا اليوم أن الحلّ الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي: انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا".

وتعهدت الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.

وشدّد عون على تطلّع لبنان إلى "مساعدة اليونان في المحافل الدولية كافة" بما في ذلك " في الأمم المتحدة حيث نبحث استمرار دور أممي في جنوب لبنان لمؤازرة الدولة اللبنانية في خطتها الإنقاذية".

كما يسعى لبنان إلى التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" المنتشرة في لبنان والتي تنتهي مهمتها في نهاية العام الحالي، الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة وإسرائيل.