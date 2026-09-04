شهيدان جراء غارة إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة النبطية عن استشهاد شابين، فيما صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على الجنوب اللبناني بقصف مدفعي وتفجيرات طالت العديد من البلدات.

من مكان الغارة التي استهدفت دراجة نارية في النبطية (الوكالة اللبنانية)

استشهد شابان، الجمعة، جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما عندما كانا على دراجة نارية في محيط مبنى نقابة المهندسين في مدينة النبطية؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية.

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وقالت الوكالة، إن فرق السعاف على نقل جثماني الشهيدين إلى أحد مستشفيات النبطية، فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد النار التي اندلعت بالدراجة النارية.

يأتي ذلك في وقت صعد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، هجماته على جنوب لبنان، بقصف مدفعي وتفجيرات طالت 7 بلدات في قضائي صور والنبطية.

تفجير إسرائيلي بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون جنوبي لبنان pic.twitter.com/e5jck1UPE7 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 4, 2026

وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الهجمات الإسرائيلية طالت بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد وبيت ليف وصربين، وزوطر الشرقية وميفدون.

وفي قضاء صور، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباحا محيط بلدتي بيت ليف وصربين، بعد قصف مماثل طال فجرا بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد.

وأضافت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية نفذت أيضا تفجيرات في بلدة المنصوري، من دون تفاصيل إضافية.

غارات إسرائيلية على المنصوري

وفي قضاء النبطية، تعرضت بلدة زوطر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

كما استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" أحياء في زوطر الشرقية من جهة ميفدون، بالتزامن مع سماع أصوات تفجيرات متتالية وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة من ناحية الأطراف الغربية للبلدة.

وأدى القصف المدفعي إلى اندلاع حريق في الحي المستهدف بزوطر الشرقية من جهة ميفدون.

تفجير إسرائيلي بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم اتفاق بين بيروت وتل أبيب بشأن انسحاب إسرائيلي تدريجي ضمن مسار تفاوضي برعاية أميركية.

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد عن 12 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص؛ وفق السلطات اللبنانية.