السودان.. تصعيد في جنوب كردفان والقتال يتسع جنوبًا

خلّفت الحرب منذ 2023 عشرات آلاف القتلى ودفعت نحو 13 مليون شخص إلى النزوح فيما تعاني أجزاء من البلاد من المجاعة أو ظروف قريبة منها.

قُتل ما لا يقل عن 26 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في حادثين منفصلين بولاية جنوب كردفان السودانية خلال الساعات الأخيرة، في ظل تجدد العنف في محيط كاودا واستمرار القصف على مدينة الدلنج، وسط مخاوف من اتساع دائرة القتال في الإقليم.

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وقالت "شبكة أطباء السودان"، الجمعة، إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا، بينهم نساء وأطفال، في هجوم استهدف منطقتي ديبي ولويري قرب كاودا، واتهمت "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو بتنفيذه. وأضافت الشبكة أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة آخرين ونزوح أعداد من المدنيين من المنطقة.

وفي حادث منفصل، أعلنت الشبكة مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف أحياء ومرافق مدنية في مدينة الدلنج. واتهمت الشبكة الحركة الشعبية - شمال، المتحالفة مع قوات الدعم السريع، بتنفيذ القصف.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق معلن من الحركة الشعبية - شمال بشأن الاتهامات المتعلقة بالهجومين.

وتأتي أحداث كاودا في سياق نزاع محلي متجدد بين الحركة الشعبية - شمال ومقاتلين من قبيلة الأطورو، إحدى مجموعات جبال النوبة، بدأ منذ آذار/ مارس على خلفية خلافات مرتبطة بالأرض وترسيم الحدود، قبل أن يتطور إلى مواجهات مسلحة أوسع.

وكانت الحركة الشعبية - شمال قد استعادت في 20 آب/ أغسطس السيطرة الكاملة على كاودا، معقلها الرئيسي في جنوب كردفان، بعد يومين من القتال مع مقاتلين من الأطورو، وفق مصادر محلية نقلتها "سودان تريبيون". وشملت السيطرة مناطق ومقار إدارية كانت قد خرجت من يد الحركة خلال المواجهات.

ورغم جهود وساطة قادتها قوات الدعم السريع إلى جانب قيادات محلية ودينية، واستنادًا إلى تفاهم غير رسمي لوقف القتال، استمرت التوترات خلال الأيام الماضية. ونظم مئات السكان في محيط كاودا، أواخر آب/ أغسطس، احتجاجًا طالبوا فيه بإنهاء المواجهات، وسط اتهامات متبادلة بخرق التهدئة.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، بلغ عدد القتلى منذ اندلاع هذا النزاع المحلي في آذار/ مارس ما لا يقل عن 158 شخصًا، فيما تسببت جولات القتال المتكررة في نزوح مئات المدنيين ورفعت مخاطر توسع التوترات بين مجموعات محلية أخرى في جبال النوبة.

وتزيد هذه التطورات من تعقيد مشهد الحرب السودانية، إذ تتحالف الحركة الشعبية - شمال بقيادة الحلو مع قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ نيسان/ أبريل 2023، فيما أصبحت الحركة جزءًا من سلطة موازية أقامتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها.

وتواجه جنوب كردفان منذ أشهر موجات متكررة من القصف والاشتباكات، خصوصًا في الدلنج وكادوقلي ومحيطهما، ضمن صراع أوسع حول طرق الإمداد والسيطرة على مناطق استراتيجية في جنوب البلاد.

وعلى مستوى السودان عمومًا، خلّفت الحرب منذ 2023 عشرات آلاف القتلى ودفعت نحو 13 مليون شخص إلى النزوح، فيما تعاني أجزاء من البلاد من المجاعة أو ظروف قريبة منها. وتقول بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن استمرار تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب إلى أطراف الصراع يساهم في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص التسوية.