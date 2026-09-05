قطر تبحث مع لبنان سبل تعزيز التعاون وآخر المستجدات الإقليمية

بحثت قطر مع لبنان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجددت موقفها الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، السبت، مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، مؤكدا دعم بلاده لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، حيث استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها؛ وفق بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية.

كما بحث الجانبان "آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكر البيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال الاتصال دعم بلاده "لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".

كما جدد موقف قطر "الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، في الأيام الأخيرة، ردا على ما قال إنه إسقاط طائرة مسيّرة، زاعما أن عناصر من حزب الله أطلقتها باتجاه قواته العاملة فيما تسميه تل أبيب "المنطقة الأمنية" جنوبي البلاد.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الموقع برعاية أميركية في 26 حزيران/ يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة أكثر من 12 ألفا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص؛ وفق السلطات اللبنانية.