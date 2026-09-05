4358 شهيدا في لبنان آخرهم شابة: تفجيرات إسرائيلية واستهداف وتدمير منازل بالجنوب

4358 شهيدا و12,359 مصابا خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس بعد الإعلان عن استشهاد شابة وإصابة عدد من الأشخاص، فيما نفذت تفجيرات وتدمير واستهداف منازل في عدة بلدات في الجنوب.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس إلى 4358 شهيدا و12,359 مصابا، آخرهم شابة (18 عاما) وإصابة 9 أشخاص جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة مأهولة في بلدة ميفدون جنوبي البلاد فجر السبت.

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وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن الغارة على ميفدون أسفرت عن استشهاد شابة تبلغ من العمر 18 عامًا وإصابة 9 آخرين. وأعلنت لاحقا عن الحصيلة المحدثة لضحايا الحرب الإسرائيلية.

تفجيرات إسرائيلية في بلدة بني حيان جنوبي لبنان pic.twitter.com/cw5XICCAnA — موقع عرب 48 (@arab48website) September 5, 2026

وفي السياق، قال شاهد عيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن خلال ليل الجمعة - السبت غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، بينها النبطية وحديقة المعصومة ومرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقا، قبل أن ينفذ غارة عنيفة على بلدة ميفدون.

وأضاف أن الغارة على ميفدون استهدفت "منطقة مأهولة بالسكان"، مشيرًا إلى وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، وبدء رفع الأنقاض والبحث عن مصابين.

وقال إن أهالي البلدة كانوا يحتفلون بعودتهم إلى منازلهم، موضحًا أن العائلات تكون عادة مجتمعة داخل المنازل خلال ساعات الليل.

تفجيرات إسرائيلية في بلدة المنصوري

وأضاف أن السكان يعملون على إعادة إعمار ما تضرر وتأهيل الطرق، بهدف تشجيع الأهالي على العودة والاستقرار مجددًا.

ولفت إلى أن ميفدون تتمتع بموقع حساس، إذ تطل على زوطر الشرقية والغربية ومناطق أخرى، معتبرًا أن الغارة "تؤكد أن الإسرائيلي لا يميز بين العسكريين والمدنيين".

إلى ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية، السبت، تفجيرات في بلدتي المنصوري وبني حيان بجنوب لبنان، فيما أدت غارة جوية على بلدة الكفور في منطقة النبطية، إلى تدمير منزل النائب اللبناني الراحل حبيب صادق بالكامل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا قويا في بلدة المنصوري بقضاء صور، مستخدمة براميل مفخخة كانت طائرات مسيرة إسرائيلية قد ألقتها في البلدة صباح السبت.

تفجير إسرائيلي في بلدة ميس الجبل

وذكرت أن طائرة مسيرة إسرائيلية عملت على نقل مواد متفجرة وإلقائها على منازل في البلدة، بعد سلسلة تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية فيها.

وفي قضاء مرجعيون، أشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات "ضخمة" في بلدة بني حيان، دون تفاصيل.

وقبل ظهر السبت، تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي إسرائيلي مركز أدى إلى اندلاع حرائق في الحقول. كما سُجل تحليق منطاد إسرائيلي في أجواء البلدة، بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية إسرائيلية داخلها؛ وفق الوكالة اللبنانية.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء قصف مناطق في جنوب لبنان، ردا على ما قال إنه اعتراض طائرة مسيّرة، زاعما أن عناصر من حزب الله أطلقتها باتجاه قواته العاملة في ما تسميه تل أبيب "المنطقة الأمنية" جنوبي البلاد.