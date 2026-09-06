3 شهداء بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في النبطية جنوبي لبنان

ارتقى 3 شهداء بغارة إسرائيلية على النبطية، مساء الأحد، بصاروخ موجه استهدف سيارة، ليرتفع عدد الشهداء منذ 2 آذار/ مارس إلى 6 أيلول/ سبتمبر إلى 4365 شهيدا.

البيت الذي قصفته إسرائيل في عربصاليم وأسفر عن استشهاد امرأتين، 6 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

استشهد 3 لبنانيين، مساء الأحد، بإطلاق صاروخ موجّه من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة قرب موقف فخر الدين في النبطية، وأفيد عن 3 شهداء ووقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

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وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية بمسيّرة على موقف للسيارات في النبطية التحتا، ما يرفع عدد الشهداء في جنوبي لبنان إلى 7 أشخاص اليوم الأحد.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام قد أعلنت في وقت سابق استشهاد شخصين وإصابة ثالث في الغارة الإسرائيلية ذاتها.

من موقع الاستهداف

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية قبل ذلك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و362 شهيدا و12 ألفا و378 جريحا منذ 2 آذار/ مارس الماضي، بعد إحصاء 4 شهداء و19 جريحا في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان إن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار/ مارس حتى 6 أيلول/ سبتمبر "بلغت 4362 شهيدا و12378 جريحا".

وأضافت أنه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى "8929 شهيدا و30614 جريحا".

وصعّد الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق في جنوب لبنان في الأيام الأخيرة، ردا على ما قال إنه إسقاط طائرة مسيّرة، مدعيا أن عناصر من "حزب الله" أطلقوها باتجاه قواته العاملة في ما تسميه تل أبيب "المنطقة الأمنية" جنوبي البلاد.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الموقع برعاية أمريكية في 26 حزيران/ يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق احتلالها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.