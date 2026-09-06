عون يطالب واشنطن بتحرك عاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان

طالب عون واشنطن والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بعدما أسفرت هجمات استهدفت منطقة النبطية ومحيطها عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، واصفا التصعيد بأنه خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.

طالب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأحد الولايات المتحدة بـ"التحرك العاجل" لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب بعد هجمات إسرائيلية أدّت إلى استشهاد 4 أشخاص، مندّدا بـ"تصعيد خطير" رغم وقف اتفاق النار المعلن مع حزب الله، والاتفاق الإطاري بين حكومتي البلدين.

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من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أن الضربات أتت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيّرتين نحو قواته التي تحتل أراضي في جنوب لبنان، في حين لم يتبنّ الحزب أي استهداف للقوات الإسرائيلية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية التي تركزت في منطقة النبطية، إحدى كبرى مدن جنوبي لبنان، عن استشهاد 4 أشخاص بينهم امرأتان على الأقل، بحسب وزارة الصحة. كما أسفرت عن تدمير منازل وإلحاق أضرار بمبانٍ أحدها تابع للدولة اللبنانية، إضافة إلى تدمير مستشفى متوقف عن العمل.

وندّد عون في بيان بـ"تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها"، معتبرا أن ذلك "يشكّل "تصعيدا خطيرا تجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، واتفاق الإطار" الذي أبرمه لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/ يونيو.

وندّد عون أيضا باستهداف "مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية"، مطالبا واشنطن والمجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها".

وقالت وزارة الصحة إن شخصين قُتلا في بلدة النبطية الفوقا، قرب النبطية، فيما قُتلت امرأتان في بلدة عربصاليم الواقعة على بعد بضعة كليومترات، في حين أصيب 20 شخصا في مناطق عدة بجروح، من بينهم نساء و3 أطفال.

وقالت الوزارة إن غارة على النبطية الفوقا دمرت مستشفى صلاح غندور، المتوقف عن العمل، مندّدة بـ"انتهاك جسيم إضافي للقانون الإنساني الدولي".

"إجرام"

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر صباحا إنذارا لسكان مبنى في عربصاليم، إضافة إلى مبان مجاورة له، لإخلائها، قائلا إنها قريبة من منشأة لحزب الله، لكنه لم يصدر أي إنذارات للسكان في المناطق الأخرى التي أقدم على قصفها.

وفي المقابل، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار أولا على بيت آخر في عربصاليم لم يشمله الإنذار، ما أسفر عن استشهاد امرأتين، قبل أن يُغِير على المنزل المُحدد.

وشاهد مراسل "فرانس برس" دمارا كبيرا لحق بفيلا في مكان الإنذار في عربصاليم، حيث قال حيدر حيدر شقيق صاحب المنزل إنه لم يكن مأهولا.

أما في موقع الضربة الثانية حيث قُتلت امرأتان، ظهر بين الأنقاض فراش وأثاث، ولحقت الأضرار بالمباني المجاورة أيضا.

وفي النبطية، غطّى الركام المكاتب والكراسي داخل مبنى يضمّ مؤسسات حكومية تابعة لوزارة المالية ووزارة الزراعة، بعد غارة إسرائيلية.

وقال رئيس بلدية المدينة، عباس فخر الدين، "هذا إجرام موصوف"، مطالبا الدولة بأن "تتحرك... وبالحد الأدنى أن تدافع عن مؤسساتها".

تصعيد

وتراجعت حدة الغارات والقصف والعمليات والمواجهات في لبنان منذ حزيران/ يونيو، عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بالتوازي مع اتفاق الإطار.

إلا أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة "منطقة أمنية" يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ هجمات نارية وأعمال هدم ونسف ضخمة.

في المقابل، لم يعلن حزب الله تنفيذ أي هجمات على إسرائيل منذ حزيران/ يونيو.

والجمعة، استشهد 4 أشخاص وأصيب 32 آخرون، وفق وزارة الصحة، في هجمات ادعت إسرائيل أنها ضربت أهدافا لحزب الله، واضعة ذلك أيضا في إطار الرد على إطلاقه مسيّرة نحو قواتها.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها سيطرت على مرتفع علي الطاهر، الذي كان يعدّ منشأة عسكرية للحزب قرب النبطية.

ومن المتوقع إجراء جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين خلال هذا الشهر، رغم عدم الإعلان عن موعد محدد لها حتى الآن.