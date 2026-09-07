قطر: أمن الخليج لا يمكن أن يعتمد على الولايات المتحدة وحدها

شدّد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على ضرورة تعزيز دول الخليج استقلاليتها الأمنية، معتبرا أن الوجود العسكري والتحالف مع الولايات المتحدة مهمان، لكنهما لا يكفيان لضمان أمن المنطقة.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الإثنين في منتدى هيلي في أبوظبي، إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وتحالفات دولية أخرى لضمان أمنها، بل عليها تعزيز استقلاليتها.

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وقال الأنصاري: "علينا أن ندرك في الخليج أن وجود قوات دولية في المنطقة، وإقامة تحالف إستراتيجي مع الولايات المتحدة، أمر بالغ الأهمية، ولكنه غير كافٍ".

وأضاف: "الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن هو السبيل الوحيد للمضي قدما. نعم، نحن بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا، لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم وحدهم لأمننا".

وتُعد قطر وسيطا رئيسيا في مساعي إنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، وتعرّضت لهجمات إيرانية مكثفة طالت خصوصا بنيتها التحتية للطاقة.

وبعد 6 أشهر على اندلاع الحرب، لا يزال الطرفان المتحاربان أمام طريق مسدود، إذ تواصل إيران إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، في حين تفرض الولايات المتحدة حصارا مضادا على الموانئ الإيرانية.

والشهر الماضي، زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، طهران في إطار جهود الوساطة، بعدما أعلنت إيران وسلطنة عمان اللتان تطلان على مضيق هرمز الحيوي، مناقشة إنشاء ممر مؤقت للملاحة في المضيق وإزالة الألغام منه.