عشرات القتلى والجرحى جراء حادث طرق شرق العاصمة الجزائرية

خلف حادث اصطدام تسلسلي في ولاية تيزي وزو الجزائرية حصيلة ثقيلة من الضحايا، في وقت تتكرر فيه الحوادث المرورية الدامية التي تحصد عشرات الأرواح سنويا في البلاد.

قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، مساء الإثنين، في حادث اصطدام تسلسلي بين شاحنة و10 سيارات ببلدية تادمايت في ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائرية، وفق ما أفادت به الحماية المدنية.

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وقالت الحماية المدنية في بيان إن فرق الإنقاذ تدخلت إثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بـ10 مركبات في تادمايت، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة، مؤكدة أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 10 وفيات و10 إصابات.

ونشرت الحماية المدنية صورا من موقع الحادث، أظهرت شاحنة محملة بالبلاط وقد اصطدمت بعدد من المركبات، فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات التدخل في مكان الحادث.

وتعد هذه الحصيلة من بين الأكثر دموية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة، بعد حادث انقلاب حافلة في ولاية بومرداس نهاية تموز/يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 28 شخصا.

وتشهد الجزائر في السنوات الأخيرة حوادث مرور دامية، كان من بينها مصرع 14 شخصًا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إثر انقلاب حافلة في ولاية بشار جنوبي البلاد، فيما لقي 18 شخصا حتفهم في آب/أغسطس من العام نفسه إثر سقوط حافلة تقل ركابا في وادٍ قرب العاصمة.

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، لقي 3838 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 37 ألفا آخرين في نحو 27 ألف حادث سير شهدتها الجزائر خلال العام الماضي، بزيادة سنوية بلغت 2.68%.