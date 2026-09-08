غارات وقصف إسرائيلي متواصل على بلدات جنوبي لبنان

إسرائيل تشن غارات على المنصوري وحاريص ووادي السلوقي، وقصف مناطق في النبطية وبنت جبيل ونفذ تفجيرات في كفرتبنيت وزوطر الشرقية، فيما أُبلغ سكان قرب الحدود بتوقع سماع دوي انفجارات ليلًا جراء الهجمات على لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم جنوبي لبنان، 6 أيلول 2026 (Getty Images)

شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتفجيرات في مناطق متفرقة جنوبي لبنان، طاولت بلدات ومناطق في النبطية وبنت جبيل وصور، وسط تحليق منخفض للطائرات المسيّرة في أجواء الجنوب ومناطق أخرى.

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وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت مصادر محلية في جنوب لبنان بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة المنصوري وأطراف بلدة حاريص، فيما أغار على وادي السلوقي جنوبي البلاد.

وفي موازاة ذلك، أُبلغ سكان في مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان بأن أصداء انفجارات قد تُسمع خلال ساعات الليل في منطقة كريات شمونة، على خلفية الهجمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد أفادت، في وقت سابق مساء الثلاثاء، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلّق على علو منخفض فوق منطقة الزهراني.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في بلدة كفرتبنيت، فيما قصفت مدفعيته بلدة صربين في قضاء بنت جبيل.

كما تعرضت النبطية الفوقا ودوحة كفررمان لقصف مدفعي متقطع، بحسب الوكالة، فيما جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على النبطية الفوقا للمرة الثانية خلال أقل من ربع ساعة.

وسبقت ذلك غارة إسرائيلية استهدفت حي الحريق في بلدة النبطية الفوقا من جهة كفرتبنيت. وفي وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في بلدة زوطر الشرقية، من دون أن تتضح طبيعة الهدف الذي طاله التفجير.

وشهدت مناطق جنوبية أخرى خلال الساعات السابقة عمليات عسكرية إسرائيلية، إذ أفادت الوكالة اللبنانية بأن الجيش نفذ عمليتي تفجير في بلدة المنصوري، بالتزامن مع أعمال تجريف طاولت منازل في البلدة.

وفجر الثلاثاء، قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقتي وادي السلوقي ووادي الحجير، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الأحراج المجاورة لبلدة قبريخا.

وترافقت الهجمات مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض، شمل أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية، إضافة إلى مناطق في الجنوب اللبناني.

وتأتي الهجمات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، والتي أسفرت، حتى الإثنين، عن استشهاد 27 شخصًا وإصابة 69 آخرين، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت الوزارة، الإثنين، أن الحصيلة الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي ارتفعت إلى 4,381 قتيلًا و12,402 مصابًا.

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان رغم الاتفاق الموقّع برعاية أميركية في 26 حزيران/ يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراضٍ لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.