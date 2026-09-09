السودان: تفاقم أزمة الخبز ومياه الشرب وسط ظروف معيشية قاسية

تفاقمت الضغوط المعيشية في السودان مع تسجيل ارتفاع قياسي في أسعار المحاصيل الأساسية، ما انعكس على أسعار الدقيق والخبز. وبالتزامن، تصاعدت أزمة مياه الشرب في الخرطوم، وسط انقطاع الكهرباء وتضرر منشآت مائية جراء الحرب المستمرة منذ نيسان/ أبريل 2023.

يشهد السودان ارتفاعا قياسيا في أسعار المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها الذرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق وتفاقم أزمة الخبز، وسط أزمة حادة في إمدادات مياه الشرب، إذ وصل سعر برميل المياه إلى 15 ألف جنيه في العاصمة الخرطوم.

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وذكر راديو "دنبقا" السوداني أن الشارع المحلي يعاني ضغوطا معيشية جديدة عقب شكاوى مواطنين من تصاعد لافت في أسعار المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها الذرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق وبالتالي زيادة تكلفة الخبز.

وأفاد أحد التجار بأن سعر أردب الذرة الفيتريتا وطابت وصل إلى 550 ألف جنيه، فيما سجل أردب القمح 650 ألف جنيه، والدخن 750 ألف جنيه.

وفي سوق المحاصيل الزيتية والنقدية، بلغ سعر طن الفول السوداني المقشور 12 ألف جنيه، والنقاوة 14 ألف جنيه للطن، وشوال الأمباز 550 ألف جنيه، وشوال الكركديه 600 ألف جنيه، وسجل قنطار السمسم الأحمر 420 ألف جنيه، وقنطار الصمغ العربي 950 ألف جنيه.

وعلى صعيد أخر، أفاد سكان في مدينة جبل أولياء، جنوب الخرطوم، بأن سعر برميل المياه المنقولة ارتفع إلى نحو 15 ألف جنيه، وسط أزمة حادة في إمدادات مياه الشرب تعتمد فيها مناطق واسعة من العاصمة على مصادر بديلة.

وأرجعت مصادر محلية الأزمة إلى عدم استقرار التيار الكهربائي، مما يؤثر على تشغيل محطات المياه والآبار، في وقت تعرضت فيه بعض المنشآت المائية في المنطقة لأضرار خلال الفترة الماضية، وفق موقع "أخبار السودان" اليوم الأربعاء .

ويعيش السودان واقعا سياسيا وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران البلاد؛ حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة "قوات الدعم السريع" بدرجة شبه كاملة.

ويشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ نيسان/ أبريل 2023 ، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.