غارات وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان وبعبدا تبحث التطورات

يتزامن التصعيد الميداني مع تحركات سياسية وأمنية لبنانية لاحتواء تداعيات التطورات في الجنوب، في وقت تواجه فيه بيروت ضغوطًا متزايدة للحفاظ على الاستقرار ومنع اتساع رقعة المواجهة، بالتوازي مع المساعي الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار.

يسيطر التصعيد الإسرائيلي على المشهد في جنوب لبنان، مع استمرار الغارات والقصف المدفعي وعمليات التفجير والنسف في عدد من البلدات، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق الإطار.

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وفي آخر التطورات الميدانية، ألقت مسيرة إسرائيلية، الأربعاء، غالونات متفجرة على بلدة المنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا في المنصوري وآخر في بلدة بني حيان.

كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة قبريخا، في حين سجّل تحرك للدبابات الإسرائيلية شرق الخيام، ترافق مع إطلاق نار كثيف في المنطقة، وسط أجواء متوترة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون، فيما استهدفت عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة محيط بلدة بيت ياحون.

وفي منطقة النبطية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف النبطية الفوقا لجهة كفرتبنيت، بينما تعرضت دوحة كفررمان لقصف مدفعي متقطع.

وترافقت هذه التطورات مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، فيما تواصلت عمليات تفجير ونسف المباني والمنازل في عدد من البلدات، ولا سيما طيرحرفا والمنصوري وبني حيان.

وفي موازاة التصعيد جنوبا، أجرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تمرينًا لاختبار جهوزية صافرات الإنذار في عدد من المناطق شمال ووسط إسرائيل.

الوضع الأمني على طاولة بعبدا

سياسيا وأمنيا، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد، والتطورات في الجنوب خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب سبل تعزيز الحضور الأمني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار وطمأنة المواطنين.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضا احتياجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، والسبل الكفيلة بتعزيز قدرات الأجهزة وتمكينها من القيام بمهامها.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولا سيما منذ إعلان إسرائيل، الخميس، السيطرة على مرتفعات علي الطاهر قرب مدينة النبطية، إحدى أبرز مدن الجنوب، قبل أن تكثف غاراتها على المنطقة.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن، تواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه إقامة "منطقة أمنية" بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود، بالتزامن مع استمرار الضربات وعمليات الهدم والنسف الواسعة.

وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان اعتبارًا من الثاني من آذار/مارس، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.