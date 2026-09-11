السعودية توقف العمل بخط أنابيب لنقل النفط إثر هجوم من العراق

توقف العمل في خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية إثر هجوم بمسيّرات أطلقت من العراق الخميس وأدى إلى وقوع إصابات مع استمرار التصعيد والمعارك في اليمن.

أعلنت السعودية، الجمعة، أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية الى السواحل الغربية، بعد تعرضه الخميس "لعدة استهدافات" بمسيّرات أطلقت من العراق، وتأتي في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين في اليمن.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن "خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض، صباح الخميس 10 سبتمبر (أيلول) 2026، لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيا ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات".

وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينه.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن الهجوم تم عبر مسيّرات أطلقت من العراق. وأعربت الوزارة في بيان عن "إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب... بعدة مسيّرات قادمة من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها".

وأضافت "بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية".

وأظهرت صور التقطتها ​أقمار اصطناعية في وقت سابق، تصاعد ‌دخان الخميس في محيط ​خط أنابيب ​النفط السعودي شرق-غرب.

وانخفضت إمدادات السعودية من النفط الخام، بمقدار 2.3 ​مليون برميل يوميا على أساس شهري لتصل إلى ستة ‌ملايين برميل يوميا في آب/ أغسطس، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة عقود، بحسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، مشيرة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة ​في البلاد.

وعاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية.

وبدأت المواجهات بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أبرمت عام 2022.