إسرائيل تواصل عدوانها على جنوبي لبنان.. 30 تفجيرا بالمنصوري وحدها

تواصل إسرائيل عدوانها على جنوبي لبنان مستهدفةً منازل وبنى تحتية بالقصف المدفعي والتفجيرات وإلقاء مواد شديدة الانفجار، وتعرضت بلدة المنصوري لأكثر من 30 تفجيرًا منذ ليل الجمعة وحدها، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

نفذت إسرائيل، السبت، هجمات متواصلة على بلدات ومناطق في جنوبي لبنان، شملت تفجيرات وقصفا مدفعيا وإلقاء مواد متفجرة على منازل، فيما تعرضت بلدة المنصوري وحدها لأكثر من 30 تفجيرا منذ ليل الجمعة.

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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية طالت مناطق في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون، واستهدفت منازل وبنى تحتية.

ففي قضاء صور، تعرضت بلدة المنصوري لأكثر من 30 تفجيرا منذ ليل الجمعة وحتى السبت، استهدفت بنى تحتية ومنازل، ودمرت بعضها بالكامل.

وقالت الوكالة إن مسيّرة إسرائيلية ألقت غالونات تحتوي على مواد شديدة الانفجار على البلدة، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي.

كما نفذت القوات الإسرائيلية أعمال تفجير ضخمة طالت عددا من المنازل في المنصوري، فيما شهدت البلدة تفجيرات عنيفة شعر سكان مدينة صور والمناطق المحيطة بدويّها وارتجاجاتها القوية.

وفي قضاء النبطية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة دوحة كفررمان وأطراف بلدة أرنون، إضافة إلى وادي السلوقي.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة عيناثا، إلى جانب تفجيرات عنيفة في بلدة حداثا وأطراف عيناتا من جهة كونين، سمع صداها في القرى المجاورة.

وفي قضاء مرجعيون، سُمع دويّ تفجير ضخم في بلدة الطيبة.

أما في مدينة الخيام، فألقت مسيّرة إسرائيلية مواد متفجرة على عدد من المنازل في محيط بركة الحمام شرقي المدينة، في موقع تعرض لانفجار قبل أيام.

وأدى إلقاء المواد المتفجرة إلى اندلاع حريق في المنازل وتصاعد أعمدة الدخان.

ولم تورد وكالة الأنباء اللبنانية معلومات فورية عن وقوع شهداء أو جرحى جراء هجمات السبت.

وتأتي هجمات السبت امتدادا لاعتداءات إسرائيلية واسعة شهدها جنوبي لبنان يوم أمس الجمعة، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت أحياء سكنية، ومنازل، ومدرسة، وبنى تحتية في عدة مناطق.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان رغم اتفاق "صيغة إطار"، التي وقعت عليها بيروت وتل أبيب في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، وتنصّ على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.