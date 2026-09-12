هجمات حوثية على السعودية بصواريخ باليستية ومسيّرات: مصابان وأضرار بمبان ومركبات

أعلن الدفاع المدني في السعودية عن إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على محافظة الطوال بمنطقة جازان.

أعلنت السلطات السعودية، السبت، إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف قالت إنه أُطلق من قبل الحوثيين في اليمن، على محافظة الطوال بمنطقة جازان.

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جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، حيث قال إن المقذوف أُطلق من قبل الحوثيين.

وأشار إلى إصابة شخصين، ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء المقذوف. وشدّد على أن "استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وأعلن الحوثيون ليل السبت – الأحد استهداف "مخازن الأسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير العدوان على بلدنا وشعبنا في القاعدة العسكرية بمنطقة شرورة السعودية"؛ بحسب ما ذكر المتحدث العسكري يحيى سريع.

وقال إن "العملية نفذت بدفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، محذرا السعودية من أن استمرار هجماتها سيقابل بعمليات أشد وأكبر في عمق أراضيها وستكون عواقبها عليها وخيمة؛ بحسب ما قال سريع.

وفي وقت سابق السبت، أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيرين لسكان مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط من "خطر محتمل"، ودعاهم إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، قبل أن يعلن زوال الخطر لاحقًا.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السعودية وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب "شرق-غرب" احترازيًا، إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة.

وأضاف المصدر أن الاستهدافات أسفرت عن وقوع إصابات، مشيرًا إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

كما يأتي ذلك بينما شهدت خريطة السيطرة في اليمن تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز في منطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، ما يعني فعليًا السيطرة على المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها، ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلًا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع تموز/ يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في أيلول/ سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في آذار/ مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.