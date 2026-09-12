العراق: تحقيق في الهجمات على السعودية وإجراءات في منافذ حدودية مع إيران

باشر العراق التحقيق في الهجمات على السعودية بعدما انطلقت من محافظة بيسان، كما أعلن عن تحقيق مشترك مع إيران بعد العثور على منصات إطلاق مسيّرات عند الحدود، وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة في عدد من المعابر "مؤقتة".

وصلت لجنة أمنية عراقية رفيعة المستوى، السبت، إلى محافظة ميسان جنوبي البلاد للتحقيق في عمليات استهداف طالت منشأة نفطية في السعودية الجمعة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وأفادت الوكالة بأن اللجنة وصلت إلى ميسان وباشرت التحقيق في حادثة استهداف السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت، الجمعة، تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لعدة استهدافات بطائرات مسيرة قالت إنها "قادمة من العراق"، ما أدى إلى إصابات بشرية وبعض الأضرار.

كما أعلنت الوكالة أن منفذ الشيب في ميسان، والحدودي مع إيران "مغلق حتى إشعار آخر"، باستثناء السماح بمرور المسافرين العالقين من الجانبين العراقي والإيراني.

وأضافت أن منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، والحدودي مع إيران "مغلق بالكامل أمام حركة المسافرين والبضائع، مع السماح بمرور العالقين". وأشارت إلى وجود لجان أمنية مختصة في المنفذ للتحقيق في عدد من الخروقات ووضع آلية تنظيمية جديدة لعمله.

في المقابل، لا يزال منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط "مفتوحا أمام حركة المسافرين والتجارة بين العراق وإيران، مع اتخاذ إجراءات أمنية وتنظيمية احترازية لمنع وقوع خروقات محتملة"؛ بحسب المصدر ذاته.

ولم تورد الوكالة تفاصيل بشأن طبيعة الاستهداف أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تعلن السلطات العراقية تفاصيل إضافية حول نتائج التحقيقات الأولية.

وفي السياق، كلّف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان، وفق "واع". ويأتي التكليف بعد ساعات من إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه، ونقل مديري الأجهزة الأمنية فيها إلى الإمرة وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية ما وصفته السلطات بـ"الخروقات الأمنية الأخيرة" في المحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه مساء الجمعة، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه.

وقالت الخارجية السعودية، الجمعة، إن المملكة قررت بناء على طلب الزيدي "عدم الرد في هذه المرحلة"، وإتاحة الفرصة أمام بغداد لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية باتجاه السعودية ودول الجوار. وأكدت الرياض في الوقت نفسه احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

الإجراءات في عدد من المنافذ مع إيران "مؤقتة"

ومن جانبها، أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، أن الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ مع إيران "مؤقتة"، وتهدف إلى إعادة تنظيم العمل ورفع مستوى الجاهزية وتطوير آليات التدقيق والسيطرة.

وقال رئيس الهيئة الفريق عمر الوائلي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة". وأضاف "جاءت لأمور تنظيمية وتأهيلية تهدف إلى إعادة تنظيم العمل داخل هذه المنافذ ورفع مستوى الجاهزية وتطوير آليات التدقيق والسيطرة، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع وفق الإجراءات المعتمدة".

وأوضح أن حركة العبور مع إيران "لم تتوقف"، وأنها مستمرة عبر منفذي زرباطية والمنذرية على مدار 24 ساعة. وأشار الوائلي إلى أن المنافذ الحدودية تخضع لمراجعة دورية لاحتياجاتها التنظيمية والفنية، بالتنسيق مع الدوائر والأجهزة العاملة فيها، بهدف تعزيز أمن الحدود والحفاظ على انسيابية حركة المواطنين والتجارة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية في المنافذ الأخرى، تمهيدا لإعادة العمل فيها فور استكمال الإجراءات المطلوبة.

ولم تربط بغداد رسميا بين إغلاق بعض المنافذ الحدودية والتحقيقات في هجمات السعودية، فيما أكدت هيئة المنافذ أن الإجراءات المتخذة تنظيمية وتأهيلية وتهدف إلى رفع الجاهزية وتطوير آليات التدقيق والسيطرة.

تحقيق عراقي إيراني مشترك

وافق الزيدي على طلب إيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات لإطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وافق على طلب الجانب الإيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق طائرات مسيرة قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن موقع العثور على المنصات أو عددها، كما لم يوضح الجهة التي يشتبه باستخدامها أو ما إذا كانت مرتبطة بالهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية.