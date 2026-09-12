لبنان: اعتقال قريب لبشار الأسد مع نجل تاجر المخدرات نوح زعيتر

اعتقال ابن عم بشار الأسد مع نجل تاجر المخدرات نوح زعيتر أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع شرقي لبنان؛ بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني.

أوقف الجيش اللبناني الجمعة، أحد أقرباء رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بالإضافة إلى نجل تاجر مخدرات لبناني كان برفقته؛ وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.

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وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش "أوقف ثلاثة أشخاص، بينهم سليمان هلال الأسد، ابن عم رئيس (النظام) السوري المخلوع بشار الأسد"، أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع بشرق لبنان.

وأضاف المصدر، أن "من بين الموقوفين أيضا نجل نوح زعيتر"، واسمه علي، في إشارة إلى تاجر المخدرات الأبرز في لبنان الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، والذي أوقفه الجيش اللبناني أواخر العام 2025.

ولفت المصدر إلى أن "المعتقل السوري مدني" وليس ضابطا سابقا.

ونُقل الموقوفون الثلاثة إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية للتحقيق معهم.

وتسعى كل من سورية ولبنان لفتح صفحة جديدة في علاقاتهما منذ الإطاحة بالأسد في أواخر عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون وأحدهم ضابط سابق في الاستخبارات السورية، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية الشهر الماضي أنها تسلمت من لبنان ضابطا سابقا خدم خلال عهد الأسد، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه لاتهامه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية".