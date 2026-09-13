السفارة الأميركية في بيروت تعلن عن لقاء إسرائيلي لبناني بواشنطن الأسبوع المقبل

قالت السفارة الأميركية في بيان إن السفير اللبناني ونظيره الإسرائيلي سوف يجتمعان في واشنطن الأسبوع المقبل، لبحث سبل تطبيق الاتفاق الإطاري بين البلدين، وأضافت أن المحادثات الرسمية بين الجانبين سوف تُستأنف في روما الشهر المقبل، وسط تواصل العدوان الإسرائيلي.

التوقيع على "اتفاق الإطار" بين بيروت وتل أبيب في واشنطن (أرشيفية)

قالت السفارة الأميركية في بيروت إن سفيري لبنان وإسرائيل سوف يجتمعان بواشنطن الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي.

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وأفادت السفارة بأن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية - الإسرائيلية ستُعقد في روما في تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد حوالي شهر من اليوم.

وتأتي هذه التصريحات الأميركية بعد يوم من تأكيد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، عدم وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي.

وذلك في زيارة له، السبت، إلى النبطية التي تعاني قصفا إسرائيليا عنيفا، إذ أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن ما لا يقلّ عن 29 لبنانيا استشهدوا خلال أقل من أسبوع من الغارات الإسرائيلية المتواصلة، بينهم 12 فردا من عائلة واحدة.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء الأحد، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.

وأشارت الوكالة إلى تعرّض حرش علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وفي المقابل، برّر السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، الأربعاء، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما ادعى أنه عدم التزام حزب الله بوقف إطلاق النار وتسليم سلاحه.

ومن جانبه، أدان حزب الله في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتصعيد جرائم القتل والقصف وتدمير المنازل والقرى، محمّلا السلطة اللبنانية مسؤولية مواصلة ما وصفه بالمسار التفاوضي "العقيم".

والجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرّض بلدة المنصوري لأكثر من 30 تفجيرا منذ ليل الجمعة وحتى السبت، استهدفت بنى تحتية ومنازل، ودمرت بعضها بالكامل.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية "فجّرت القسم الأكبر" من المدرسة الرسمية في بلدة المنصوري بقضاء صور، "ولم يتبقَّ منها سوى جزء صغير".

وتتواصل اعتداءات إسرائيل على جنوبي لبنان، رغم "صيغة إطار" وقعت عليها بيروت وتل أبيب في 26 حزيران/ يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، منذ الحرب التي دارت بين عامَي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق وجودها داخل الأراضي اللبنانية، خلال عدوانها الراهن.