تقرير: العراق يحقق في صلة "فيلق القدس" بهجوم خط النفط السعودي

تواصل لجنة عراقية عليا التحقيق في الهجوم على خط أنابيب "شرق - غرب" في السعودية، وسط معلومات أمنية عن ضلوع خلايا مرتبطة بـ"فيلق القدس" الإيراني واستخدام مسيّرات نُقلت إلى العراق، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة قرب الحدود مع إيران.

تحقق السلطات العراقية في معلومات عن ضلوع خلايا مرتبطة بـ"فيلق القدس" الإيراني في الهجوم الذي استهدف خط أنابيب "شرق - غرب" في السعودية، فيما تواصل لجنة تحقيق عليا أوفدها مكتب رئيس الوزراء العراقي عملها في محافظة ميسان، وسط إجراءات أمنية مشددة قرب الحدود مع إيران.

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وبحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون وعسكريون عراقيون لـ"العربي الجديد"، فإن التحقيق يتركز على معلومات تفيد بأن الهجوم نُفذ بطائرات مسيّرة بعيدة المدى بواسطة خلايا خاصة شُكلت خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، على أن تعلن اللجنة نتائج أولية لتحقيقاتها خلال أقل من 72 ساعة.

وأفاد مسؤول أمني عراقي بارز بأن هذه الخلايا تعمل بصورة منفصلة عن القيادات المباشرة للفصائل المسلحة، وترتبط بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن المسيّرات المستخدمة في الهجوم نُقلت من إيران إلى الأراضي العراقية في وقت سابق.

وأضاف أن التحقيقات تشير إلى أن منصات إطلاق المسيّرات صُنعت محليًا وهُيئت داخل العراق، معتبرًا أن تنفيذ هجوم بهذه الدقة وعلى هذه المسافة يتجاوز، وفق تقديره، قدرات الفصائل العراقية من دون مساعدة الحرس الثوري الإيراني.

وأكد مصدر أمني آخر للصحيفة أن "فيلق القدس" أنشأ ما وصفها بـ"خلايا نخبة" تضم عناصر من عدة فصائل عراقية ذات توجه عقائدي، وتتلقى توجيهات من قيادات إيرانية، رغم استمرار ارتباط أفرادها تنظيميا بالفصائل التي ينتمون إليها.

وبحسب المصدر، يُصنف أفراد هذه الخلايا ضمن "الحشد الشعبي"، بما يوفر لهم الغطاء الذي يتحركون في إطاره، إلى جانب استمرار تلقيهم رواتبهم الشهرية ضمن تشكيلاته.

وفي موازاة التحقيق، لا تزال منطقة الطيب الحدودية مع إيران مغلقة لليوم الثاني على التوالي، مع انتشار قوات من اللواءين الخامس والعاشر ومنع دخول غير العسكريين والأشخاص الذين لا يحملون تصاريح، بالتزامن مع عمليات تفتيش واسعة.

وقال مسؤول عراقي في محافظة البصرة إن إغلاق المنافذ مع إيران جاء بقرار من بغداد باعتباره إجراء "احترازيًا"، وربط بين الخلايا التي يجري التحقيق في نشاطها واعتداءات سابقة استهدفت موقعًا في الكويت خلال الحرب على إيران وانطلقت، بحسب قوله، من الأراضي العراقية.

ويأتي ذلك بعدما أقرت السلطات العراقية بانطلاق الهجوم على السعودية من محافظة ميسان، فيما أحال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قائدي الجيش والشرطة في المحافظة إلى التحقيق عقب إقالتهما.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر أمني أن الحكومة العراقية تتلقى معلومات ومساعدة أميركية في التحقيق، في وقت تترقب فيه السعودية نتائجه.

وأضاف أن بغداد تتجه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لاحتواء الأزمة مع الرياض، بينها تقييد تحركات أعضاء ممثلية جماعة الحوثيين الموجودة في العراق، وتشديد الرقابة على حركة الشاحنات والمركبات التابعة أو المرتبطة بالحشد الشعبي، مع توجيه الحواجز الأمنية إلى تفتيشها.

من جانبها، نفت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عددًا من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، من بينها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت في بيان إنها تستغرب "تسرّع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة أو تحقيقات ملموسة".

وفي تطور موازٍ، أعلن المتحدث العسكري باسم الحكومة العراقية، صباح النعمان، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 15 منصة لإطلاق المسيّرات في محافظة ميسان، موضحًا أن لجانًا عليا تواصل التحقيق في الاعتداءات بالتزامن مع سلسلة إجراءات أمنية في المحافظة.

وقال النعمان إن "توجيهات حازمة" صدرت بإقالة المقصرين في الملف الأمني، وإن السلطات ستعمل على نشر قوات إضافية في ميسان، مؤكدًا أن بغداد لن تسمح بتنفيذ هجمات على دول الجوار من أراضيها أو باستخدام السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة.

بدوره، قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، سعد معن، إن السلطات تعمل على ضبط منصة إطلاق الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم على خط الأنابيب السعودي، مشيرًا إلى أن العراق وافق على طلب إيراني للمشاركة في التحقيق والاطلاع على نتائجه المتعلقة بالهجوم وتداعياته.

وتأتي التحقيقات في أعقاب تصعيد عسكري شهده العراق أواخر تموز/ يوليو الماضي، حين شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات على مقار ومخازن أسلحة تابعة لفصائل مسلحة في مناطق عدة، ما أسفر عن أكثر من 50 قتيلًا وجريحًا في صفوفها.

وجاءت تلك الضربات بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرياض إحباط هجمات بطائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة العراقية إلى احتواء التوتر مع دول الجوار، وتؤكد أنها لا تريد الانخراط في المواجهات الإقليمية أو السماح باستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات خارج الحدود.