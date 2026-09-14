لبنان: شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي وقصف على مناطق متفرقة

استشهاد لبناني ببرعشيت في تصعيد إسرائيلي واسع طال ثماني مناطق بجنوب لبنان عبر قصف مدفعي وغارات لمنع عودة الأهالي بهجمات تأتي بالتزامن مع تحركات دبلوماسية، ومواصلة خرق "صيغة الإطار" الداعية للانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، وسط تمسك نتنياهو بالسيطرة.

استشهد لبناني، اليوم الإثنين، خلال هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وطالت الهجمات الإسرائيلية 8 مناطق ومواقع في أقضية بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وجزين، وشملت بلدات برعشيت وشقراء وبيت ياحون وحداثا وأرنون والنبطية الفوقا، إضافة إلى وادي السلوقي وطريق الجرمق.

وقالت الوكالة إن "مواطنا في بلدة برعشيت استشهد بعد إصابته برصاص العدو أثناء تمشيطه باتجاه البلدة بالأسلحة الرشاشة".

وفي قضاء بنت جبيل، أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي برعشيت وشقراء، بهدف "ترويع عدد من الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم".

وأفادت الوكالة كذلك بأن بلدة المنصوري "تعرضت لقصف مدفعي متقطع معاد".

كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون في القضاء ذاته.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، خلال ساعات الليل، أطراف بلدة حداثا، بحسب المصدر ذاته.

وفي قضاء النبطية، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة أرنون. كما تعرضت أطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع في وقت سابق اليوم.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أيضا وادي السلوقي، الممتد بين قضاءي بنت جبيل ومرجعيون.

وفي قضاء جزين، شن الجيش غارة على طريق الجرمق، من دون أن تورد معلومات عن وقوع إصابات.

وتأتي الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية لاحتوائه والتوصل إلى ترتيبات لوقف الأعمال العدائية.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان رغم "صيغة إطار" وقعتها بيروت وتل أبيب في 26 حزيران/ يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، منذ الحرب التي شنّتها بين عامَي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق وجودها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها المستمر منذ آذار/ مارس.