السعودية تتوعد الحوثيين بالرد "بحزم" وسط تصاعد التوتر في اليمن والمنطقة

توعدت السعودية بالرد "بحزم" على هجمات جديدة شنها الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على جنوب المملكة، أسفرت عن إصابة 13 مدنيا وتضرر منازل ومركبات.

لقطة من تسجيل للحوثيين تُظهر استهداف شاحنات سعودية في معسكر الوديعة بمحافظة حضرموت اليمنية، 7 أيلول 2026 (Getty Images)

توعدت السعودية بالرد "بمسؤولية وحزم" على هجمات جديدة شنها الحوثيون في اليمن، وأسفرت، بحسب التحالف الذي تقوده الرياض، عن إصابة 13 مدنيا في جنوب البلاد، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات في اليمن وتتزايد تداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات النفط في المنطقة.

وأعلن التحالف السعودي، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا بجروح وصفت بأنها بسيطة ومتوسطة، فضلا عن تضرر سبعة منازل سكنية ومركبتين.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة ستتعامل مع هذه الهجمات "بمسؤولية وحزم"، في إشارة إلى احتمال تصعيد العمليات العسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، الإثنين، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب السعودية، فيما اتهموا الرياض بشن عشرات الغارات على مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن السعودية نفذت 54 غارة خلال 24 ساعة، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة، متوعدا بأن الهجمات السعودية "لن تمر دون عقاب ورد".

وفي المقابل، أفاد مصدران عسكريان في عدن بمقتل ثمانية جنود من القوات الحكومية وإصابة آخرين في هجمات صاروخية للحوثيين على مواقع بين محافظتي مأرب والجوف.

تقدم حوثي وتداعيات على الملاحة

ويأتي التصعيد في ظل تحقيق الحوثيين تقدما ميدانيا خلال الأيام الأخيرة على حساب القوات الحكومية المدعومة من السعودية، في معارك أسفرت عن سقوط مئات القتلى، فيما وسّع الحوثيون نطاق سيطرتهم عقب هجوم مباغت في منطقة باب المندب الإستراتيجية.

وبحسب المعطيات الواردة، بات الحوثيون يسيطرون على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، ما يزيد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية التي تربط أوروبا بآسيا.

وتكتسب السيطرة على هذا المسار أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في ظل استمرار القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا رئيسيا لصادرات النفط الخليجية.

وتستخدم الرياض خط أنابيب ينقل النفط من مناطق الإنتاج شرقي المملكة إلى ساحل البحر الأحمر، بما يتيح تصدير الخام بعيدا عن مضيق هرمز. إلا أن السعودية أعلنت، الجمعة، وقف تشغيل الخط بعد تعرضه لهجمات، قالت إن طائرات مسيّرة أطلقت من العراق نفذتها.

وكان الحوثيون قد استأنفوا خلال الفترة الماضية استهداف مناطق ومنشآت نفطية في جنوب السعودية، في تصعيد أعاد إلى الواجهة المخاوف من اتساع نطاق الحرب اليمنية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

طهران تنفي التدخل

وفي ظل اتهامات للحوثيين بالارتباط بإيران، نفت طهران أي تدخل مباشر لها في الحرب اليمنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران "لا تتدخل في الشؤون اليمنية"، مؤكدا أن الحوثيين "مستقلون تماما" ويتخذون قراراتهم وفقا لمصالحهم الخاصة.

كما قالت الخارجية الإيرانية إن السعودية طلبت تأجيل اجتماع كان مقررا في سلطنة عُمان لمناقشة مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بمشاركة إيران ودول الخليج.

واعتبر بقائي أن ربط تأجيل الاجتماع بالتطورات في اليمن يمثل "ذريعة واهية"، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب على حركة التجارة والطاقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للانفتاح على محادثات مع إيران، في حين شدد مسؤول إيراني بارز على عدم إجراء أي مفاوضات قبل تلبية شروط طهران.

ارتفاع أسعار النفط

وأدى التصعيد المتزامن في مضيقي هرمز وباب المندب إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط العالمية، إذ تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتخطى 106 دولارات الإثنين.

وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، إن المكاسب التي حققها الحوثيون زادت الضغوط على دول الخليج، معتبرا أن اضطراب الملاحة في هرمز وتزايد المخاطر في باب المندب جعلا خفض التصعيد "ضرورة اقتصادية ملحّة".

وفي سياق التحركات الإقليمية، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر، الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات التي باتت تربط بشكل مباشر بين ساحات اليمن وإيران وأمن الملاحة والطاقة في المنطقة.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 حربا اندلعت إثر سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء، قبل أن تتدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في العام التالي دعما للحكومة المعترف بها دوليا. وأدى النزاع المستمر منذ أكثر من عقد إلى مقتل مئات الآلاف وتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.