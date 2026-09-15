العراق يبحث مع فرنسا وألمانيا زيادة صادراته النفطية إلى أوروبا

بحث رئيس الوزراء العراقي مع فرنسا وألمانيا زيادة صادرات بلاده النفطية إلى أوروبا، وذلك عقب تضررها منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، أنه بحث في فرنسا وألمانيا زيادة صادرات بلاده النفطية إلى أوروبا، في مسعى لتنويع مسارات التصدير وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

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وقال الزيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين "نريد أن نوسع وننوع مصادر تصديرنا".

وأضاف في إشارة إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران في مطلع الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها، أنه "لا يمكن للعراق أن يبقى رهينة ممر واحد مثلما حصل الآن بنا".

وأوضح أنه ناقش تصدير النفط إلى أوروبا مع ميرتس، وكذلك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقاه الإثنين في باريس.

وتشكل مبيعات النفط الخام نحو 90% من إيرادات العراق، لكن صادراته تضررت منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وكان العراق ينتج قبل الحرب نحو أربعة ملايين برميل يوميا، ويصدّر ما معدله 3,4 ملايين برميل، معظمها عبر مضيق هرمز. وتتجه غالبية صادراته النفطية إلى شرق آسيا، وتُعد الصين والهند أكبر مستورديها.

ودفع تعطّل الملاحة بغداد إلى تصدير الخام بواسطة صهاريج عبر سورية، وكذلك عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي، لكن هذين المسارين لا يستطيعان استيعاب سوى جزء ضئيل من حجم الصادرات التي كانت تُنقل بحرا.

وقال الزيدي إن بغداد تستطيع "مضاعفة" صادراتها النفطية عبر البحر المتوسط لتزويد الأسواق الأوروبية والأميركية.

ويأمل رئيس الوزراء العراقي رفع إنتاج بلاده إلى عشرة ملايين برميل يوميا، معتبرا أن "جزءا كبيرا منها أو ما يقارب نصفها" يمكن أن يتجه إلى الدول الأوروبية والغربية.

وأضاف أن العراق وألمانيا يتوقعان التوصل إلى "تفاهم" بشأن تصدير النفط الخام، في مقابل شراء بغداد تكنولوجيا ومعدات ألمانية.

من جهته، قال ميرتس إن الاقتصاد يمثل المحور الرئيسي للتعاون بين البلدين.

وأضاف "تنشط شركات ألمانية كثيرة حاليا في العراق، وتعمل على تطوير حلول جديدة، منها على سبيل المثال إمدادات الطاقة"، مشيرا إلى اتفاق بشأن تزويد العراق بالكهرباء كان مقررا توقيعه الثلاثاء.

وأعرب المستشار الألماني كذلك عن قلقه بعدما سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو ممر حيوي لصادرات النفط السعودية في ظل القيود المفروضة في هرمز.

وقال ميرتس إن ذلك "يفاقم وضع أسواق الطاقة ويؤثر أيضا على ألمانيا".