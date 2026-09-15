سلام: إعمار لبنان يفوق قدرتنا ويحتاج تمويلا عربيا ودوليا وكُلفة الحربين قد تتجاوز 27 مليار دولار

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلّام، أن حجم الدمار يفوق قدرة الدولة، مشددا على أن إعادة الإعمار تتطلب تمويلا خارجيا، وإصلاحات لاستعادة الثقة، وسط خسائر بمليارات الدولارات وتطورات ميدانية ودبلوماسية متسارعة بالجنوب.

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إن إعادة إعمار بلاده والتعافي يتطلبان دعما عربيا ودوليا وتمويلا خارجيا كبيرا، في ظل حجم الدمار الذي يفوق قدرة الدولة بمواردها الحالية، مشيرا إلى أن الكلفة الاقتصادية لحربي إسرائيل على بلاده عامَي 2026 و2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار.

وذكر في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة مناقشة عامة لسياسات الحكومة، أنه "علينا أيضا أن نصارح اللبنانيين، حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة".

وأضاف: "لذلك فإن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان، بجانب موارد الدولة، إلى دعم عربي ودولي وتمويل خارجي كبير".

وربط سلام الحصول على التمويل باستعادة الثقة وإجراء الإصلاحات. وقال: "لا إعادة إعمار مستدامة دون تمويل، ولا تمويل دون ثقة، ولا ثقة دون دولة قادرة، والوصول إلى الدولة القادرة يتطلب طبعا الإصلاح".

وتطرق سلام إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، قائلا إن بلاده "لم تختر الحرب التي داهمت البلاد في آذار/ مارس الماضي"، مضيفا: "لم نُسأل حتى عن رأينا في خوضها، بل فُرضت علينا في لحظة لم تكن فيها الجراح العميقة لحرب 2023-2024 قد التأمت بعد".

وتابع: "بحسب تقدير البنك الدولي للحرب الأولى التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 14 مليار دولار".

وشدّد رئيس الحكومة اللبنانية على أن هذا الرقم يتضمن نحو 7.2 مليارات دولار من الأضرار المادية، ونحو 6.8 مليارات من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل النشاط وتراجع الإنتاج والإيرادات.

أما العدوان الإسرائيلي الأخير الذي بدأ في 2 آذار/ مارس 2026، فقال سلام إن البنك الدولي يقدر كلفته المباشرة حتى الآن بين 3 و4 مليارات دولار.

وأضاف أن هذا التقدير لا يشمل الكلفة الاقتصادية التي تتجاوز الدمار المادي المباشر، والتي تراوح في تقدير أولي بين 4 و5 مليارات دولار.

السفير الأميركي يزور "منطقة تجريبية" في الجنوب

وفي سياق ذي صلة، زار السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، الثلاثاء، قرية في الجنوب انتقلت السيطرة عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، في خطوة تُعد اختبارا أوليا لاتفاق بين البلدين يواجه تعثرا في التنفيذ.

وينص هذا الاتفاق الإطار الذي وُقِّع أواخر حزيران/ يونيو برعاية أميركية على نشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" تنسحب منها إسرائيل تدريجيا شرط نزع سلاح حزب الله.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن السفير دخل قرية زوطر الغربية، وزار كنيسة فيها، مشيرة إلى تحليق مسيّرة إسرائيلية في محيط الكنيسة بالتزامن مع رصد "تحرك لآليات" تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية زوطر الشرقية المجاورة.

يحتل الجيش الإسرائيلي مساحة واسعة من جنوب لبنان، وقد فجّر في الأيام الماضية منشأة لحزب الله تقع في تلّة علي الطاهر التي سيطر عليها قرب مدينة النبطية، إحدى كبرى مدن الجنوب اللبناني.

ويأتي تعثر تنفيذ الاتفاق في وقت أُجِّلت فيه جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعدما كانت مقررة هذا الشهر.

ووفق مصدر في الرئاسة اللبنانية، كان الجانب الإسرائيلي قد رفض خلال جولة المفاوضات الأخيرة في آب/ أغسطس، مناقشة تحديد "مناطق تجريبية" جديدة قبل التأكد م بسط الجيش اللبناني سيطرته الفعلية على المنطقتين التجريبيتين الأوليين.

ومن المقرر أن يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة هذا الأسبوع في واشنطن لمناقشة التنفيذ "التدريجي" للاتفاق الذي وصفه مسؤول أميركي الأسبوع الماضي بأنه "الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل".

وتعرض لبنان منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لعدوانين إسرائيليين خلّفا دمارا واسعا وأضرارا كبيرة في البنية التحتية والمنازل، وفاقما الخسائر الاقتصادية في البلاد.

وفي 26 حزيران/ يونيو وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وبين 4 و6 آب/ أغسطس الماضي، استضافت روما الجولة السابعة من المفاوضات، التي تناولت ملفات عسكرية وسياسية وقانونية وحدودية، إلى جانب ملف الأسرى والمفقودين.