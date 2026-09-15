"يونيفيل": آلاف الانتهاكات للقرار 1701 في جنوب لبنان منذ 21 حزيران

أوضحت "يونيفيل" أن قوات حفظ السلام تواصل إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأي انتهاكات ترصدها للقرار 1701، مؤكدة أنها سجلت منذ 21 حزيران/ يونيو الماضي آلاف الانتهاكات للقرار، دون تحديد الجهة التي ارتكبتها أو توضيح طبيعة الانتهاكات.

عناصر من قوة "يونيفيل" في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، الثلاثاء، تسجيل آلاف الانتهاكات للقرار الأممي 1701 منذ 21 حزيران/ يونيو الماضي، وأكدت مواصلة جهودها لدعم الاستقرار جنوبي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي الإعلان عن هذه الانتهاكات في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان رغم "صيغة إطار" وقعتها بيروت وتل أبيب في 26 حزيران/ يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، فيما وسعت نطاق وجودها وسيطرتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها المستمر منذ آذار/ مارس.

وقالت "يونيفيل"، في بيان، إن قواتها تواصل تنفيذ مهامها وفق القرار 1701، بهدف المساهمة في ضمان الأمن للجميع.

وأضافت أن عناصرها ينفذون دوريات منتظمة ويراقبون التطورات على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وأوضحت أن قوات حفظ السلام تواصل إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأي انتهاكات ترصدها للقرار 1701، مؤكدة أنها سجلت منذ 21 حزيران/ يونيو الماضي آلاف الانتهاكات للقرار، دون تحديد الجهة التي ارتكبتها أو توضيح طبيعة الانتهاكات.

وأكدت "يونيفيل" استمرار العمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في خفض التوتر ودعم العودة إلى الاستقرار في جنوب لبنان.

والقرار رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في آب/ أغسطس 2006 عقب حرب إسرائيلية ومعارك استمرت 33 يوما بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويدعو القرار إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني و"يونيفيل".

وفي 20 آب/ أغسطس الماضي، قال متحدث "يونيفيل" داني غفري، في مقابلة صحافية إن مستقبل الوجود الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة البعثة، بات في عهدة مجلس الأمن الدولي، الذي يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701، بينها المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني.

وتنتهي ولاية بعثة "يونيفيل" بنهاية العام الجاري، وسط نقاش دولي بشأن مستقبلها، فيما يتمسك لبنان باستمرار وجودها باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب.