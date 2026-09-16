سكان الجنوب اللبناني المحتل يخشون مستقبلا قاتما حال انسحاب "يونيفيل"

تعيش بلدة رميش المسيحية في جنوبي لبنان حالة من العزلة، مع تقييد الوصول إليها عبر نقاط تفتيش إسرائيلية، ومعاناتها من نقص متزايد في السلع والوقود، فيما يثير انتهاء تفويض "يونيفيل" نهاية العام مخاوف من انقطاع صلتها ببقية لبنان.

كانت مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي الوحيدة التي تتحرك على الطريق متجهة لبلدات مسيحية موجودة في عمق المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوبي لبنان.

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وخلّفت عمليات القصف والهدم الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر قرى مهجورة، وسكانا نزحوا قسرا عن بيوتهم التي امتدت على مساحات شاسعة من الأراضي، وتشير البوابات المعدنية الصدئة إلى ​ما كانت يوما بيوتا في هذه المناطق.

ويجري التحكم في الدخول من باقي أنحاء لبنان عبر نقاط تفتيش إسرائيلية أنشئت حديثا. وبعد إحداها، تتمركز دبابات ميركافا إسرائيلية وسط الطريق الموحش.

وحظي مراسلو "رويترز"، يرافقهم أفراد من قوات حفظ السلام الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة ‌المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بفرصة نادرة للوصول إلى المنطقة وإلى رميش، وهي واحدة من ثلاث بلدات ذات أغلبية مسيحية بقي سكانها فيها رغم أن الجيش الإسرائيلي أنشأ "منطقة أمنية" معلنة من جانب واحد في جنوبي لبنان.

ومنذ سيطرة إسرائيل على المنطقة، دأبت قوات "يونيفيل" على مرافقة قوافل المساعدات الغذائية، وغيرها من البضائع إلى البلدات المسيحية. ولكن بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على تشكيلها، سينتهي تفويض قوة الأمم المتحدة بنهاية العام، مما يثير مخاوف سكان رميش من انقطاع صلتهم ببقية لبنان.

قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني (Getty Images)

ويقول جورج إبراهيم، وهو مدرس يبلغ من العمر 45 عاما من رميش، حيث لا يزال يعيش حوالي ستة آلاف شخص "ماذا سيحدث لنا؟ ماذا سيحدث لأصحاب المتاجر وهؤلاء التجار؟ إذا أرادوا جلب البضائع من بيروت إلى هنا، فكيف ستصل تلك البضائع؟".

وتمثل البلدة أكبر ​تجمع سكاني في المنطقة التي تحتلها إسرائيل، بعدما دمر القصف الإسرائيلي قرى ذات أغلبية شيعية.

ويوضح إبراهيم "نعتبر أنفسنا نعيش في سجن كبير، معزولين. بدون اليونيفيل، لا أعرف ما هو المستقبل".

البضائع في البلدة المسيحية بدأت تنفد

أُسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عام 1978، بعد أيام من غزو إسرائيل لجنوبي لبنان. وأنشئت في البداية لمدة ستة أشهر للتأكد من انسحاب إسرائيل، ثم جرى تجديد تفويضها مرارا، بما في ذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عام 2000.

وبعد حرب استمرت شهرا في عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، جرى توسيع دورها ليشمل مراقبة وقف إطلاق النار الجديد عبر الحدود اللبنانية ​الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأطلقت خطا ساخنا لنزع فتيل التوتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي اللذين ظلا رسميا في حالة حرب، وساعدت خبراء خرائط تابعين للأمم المتحدة في لبنان على ترسيم الخط الأزرق الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين بعد عام 2000.

وقُتل أكثر من 300 من قوات حفظ السلام في لبنان، بينهم 7 في حرب هذا العام التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 4,300 شخص في لبنان فيما لا يزال هناك 300 ألف شخص نازح نتيجة لها.

وأصبحت القوة جزءا من المشهد، وبالقرب من كنيسة رميش سأل أولاد يلعبون كرة القدم قوات حفظ السلام عما إذا كان من الممكن أن يسمحوا لهم بالدخول إلى مركباتهم.

وقال الكابتن جوليان، الذي يرأس سرية استطلاع فرنسية ضمن "يونيفيل" وطلب عدم ذكر اسم عائلته التزاما بالتعليمات الأمنية "يحتاج المدنيون إلى دعم من ’يونيفيل’، وهذا ما نقدمه".

وأضاف "ماذا سيحدث بعد ذلك؟ أنا لا أعرف، لكنني آمل أن نجد وسيلة أخرى للمدنيين لعبور الخطوط الإسرائيلية والعيش بسلام". وأشار إلى أن هناك حاجة إلى مرافقة أمنية لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية الكثيرة في المنطقة المحتلة.

وخلال الأسبوع الماضي، أُلغيت قوافل مساعدات وبضائع ​تابعة لتجار محليين كانت متجهة إلى رميش في اللحظة الأخيرة دون سبب محدد معلن، بما في ذلك القافلة التي كان من المفترض أن ترافقها "رويترز".

وعلى الرغم من أن قوات "يونيفيل" دخلت مرتين على الأقل إلى المنطقة الأمنية الإسرائيلية، فإنها لم ترافق أي إمدادات، وقال سكان من رميش إن مخزونات المنتجات الطازجة والوقود ​بدأت تنفد.

وأُغلقت متاجر الفاكهة والخضراوات في وسط المدينة، فيما لم تعرض محلات أخرى سوى المواد الغذائية غير القابلة للتلف على رفوف بدت نصف ممتلئة. واستخدم شاب يملك محل فلافل آخر ما تبقى لديه من طماطم لصنع شطيرة، في حين دوت أصوات انفجارات ناجمة عن عمليات عسكرية إسرائيلية في مناطق أخرى من الجنوب في أرجاء رميش.

دور مراقبة النزاعات

أكثر من نصف قواعد "يونيفيل" البالغ عددها حوالي 50 قاعدة تقع الآن داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك مقرها الرئيس في الناقورة، الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال عبور نقطتي تفتيش عسكريتين إسرائيليتين.

وإذا لم يُتفق على تمديد بقائها، ستبدأ قوات "يونيفيل" تدريجيا في إغلاق قواعدها اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير المقبل، وسيغادر أكثر من 7,500 من قوات حفظ السلام من حوالي 50 دولة، ويسلمون مواقعهم للقوات اللبنانية.

ومع تصاعد حدة الضربات الإسرائيلية على الجنوب، أصبحت القواعد العسكرية هناك ملاذا لمقاولين لبنانيين يقدمون خدماتهم لهذه القوات، وقال كثير منهم إن انسحاب قوات "يونيفيل" سيتركهم بلا عمل ولا مأوى.

ومع تقييد الوصول إلى جنوبي لبنان بسبب الاحتلال الإسرائيلي، يحذر المقربون من البعثة من أن رحيلها ربما يعني أن الجنوب سيكون بعيدا عن "أعين العالم وآذانه".

(Getty Images)

وخلال فترات الحرب عند الخط الأزرق، كانت قوات "يونيفيل" ترصد تبادل إطلاق ​النار وانتهاكات القانون الدولي.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة شريطة عدم الكشف ​عن هويته "قوات ’يونيفيل’ هي الجهة المسؤولة عن الخط الأزرق. لديهم وثائق ⁠تمتد لعقود، بما في ذلك محاضر اجتماعات، وأعمال خرائط، وقياسات، وهناك تساؤلات حول مصير هذه السجلات ومصير الخط الأزرق في مثل هذا الوقت الحساس".

وهذا العام، سهلت القوة وصول موظفي الأمم المتحدة الذين يحققون في جرائم حرب محتملة إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوبي لبنان. وقال مصدران مطلعان إن هذا الوصول سيصبح على الأرجح نادرا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، في غياب وجود للأمم المتحدة.

جهود حثيثة لتمديد المهمة

وبعد محادثات بوساطة أميركية، اتفق لبنان وإسرائيل في حزيران/ يونيو على خطة تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بالتزامن مع نزع سلاح حزب الله من قبل القوات اللبنانية ​التي ستتولى بدورها السيطرة على جنوبي لبنان، إلا ⁠أن حزب الله رفض التخلي عن سلاحه بالكامل في ظل استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لأراض لبنانية، مما أدى إلى تعثر الخطة.

وتجري الآن جهود حثيثة في اللحظات الأخيرة لإبقاء قوات "يونيفيل" في لبنان لما بعد نهاية هذا العام، وقد وقّع ثلثا أعضاء البرلمان اللبناني الشهر الماضي على عريضة لتمديد تفويضها، وصرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بأن التمديد هو "الخيار الأول" للبنان.

ويصف دبلوماسيون، في أحاديث خاصة، تمديد تفويض الأمم المتحدة بأنه أمر غير مرجح. وعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حزيران/ يونيو عدة خيارات لوجود عسكري منظم للأمم المتحدة في لبنان، لكن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم "يونيفيل"، كانديس أرديل، "لدينا خطة للانسحاب، وهذا سيتضمن تسليم ⁠المواقع للقوات المسلحة اللبنانية".

وأضافت "بالطبع، ​سندرس هذه الأمور بتفصيل كبير مع النظر إلى الوضع في حينها. لا يمكننا التكهن بما سيكون عليه الوضع وقتها، لكن الخلاصة هي أننا سنضطر إلى تسليم هذه المواقع".

ورحبت كل من الولايات ​المتحدة وإسرائيل العام الماضي بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد ولاية "يونيفيل" لمرة أخيرة فقط، وقالت إسرائيل إن الانسحاب التدريجي كان "القرار الصائب" بعد إخفاق "يونيفيل" في منع الحشد العسكري لحزب الله في جنوبي لبنان.

ومع استعداد المهمة للانسحاب، يرى سكان رميش أن المستقبل أمامهم قاتم.

وقال الكاهن الكاثوليكي بالبلدة، نجيب العميل، الذي يتذكر عندما نُشرت قوات "يونيفيل" لأول مرة قبل ما يقرب من 50 عاما، إنه ​في ظل تنامي المخاوف من انقطاع صلتهم ببقية لبنان، فإن سكان المنطقة يخشون من أن يَنظر إليهم بقية اللبنانيين على أنهم "متواطئون".

وتساءل "هل ستتركنا إسرائيل هنا أم ستطردنا؟ وإذا سمحت لنا بالبقاء، فكيف سيكون وضعنا؟ إداريا، هل سنكون مع (إسرائيل)، أم مع لبنان؟".