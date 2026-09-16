مسيّرة نحو مكة؟ السعودية تعلن إسقاطها والحوثيون: "كذبة"

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إسقاط مسيّرة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه مكة المكرمة، فيما نفت الجماعة استهداف المدينة المقدسة، ووصفت الرواية السعودية بأنها «كذبة».

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة قال إن جماعة الحوثيين أطلقتها من اليمن باتجاه مكة المكرمة، في حادثة تأتي وسط تصعيد متسارع بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، فيما نفت الجماعة اليمنية أن تكون قد استهدفت المدينة المقدسة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت المسيّرة مساء الثلاثاء، قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة، مشيرا إلى أن اعتراضها جرى جنوب المدينة. وبحسب التحالف، لم تدخل الطائرة المجال الجوي المحظور ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الحادثة.

واعتبر المالكي أن إطلاق المسيّرة يمثل، وفق الرواية السعودية، محاولة عدائية جديدة لاستهداف مكة، مشيرا إلى حادثة سابقة عام 2017. وكانت السعودية قد أعلنت في تموز/ يوليو من ذلك العام اعتراض صاروخ باليستي قالت إنه أُطلق باتجاه منطقة مكة، واعترضته قوات الدفاع الجوي فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف، على بعد نحو 69 كيلومترا من مكة.

وشدد المتحدث السعودي على أن أمن مكة المكرمة والحرمين الشريفين يمثل "خطا أحمر"، محذرا من اتخاذ إجراءات وصفها بالرادعة في مواجهة ما اعتبره استمرارًا للهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.

في المقابل، نفى عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، حزام الأسد، الرواية السعودية، ووصف الحديث عن استهداف مكة بأنه "كذبة"، مؤكدا أن الجماعة لا تستهدف المقدسات الدينية. ويأتي النفي الحوثي في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الهجمات والغارات التي تصاعدت حدتها منذ عودة المواجهات المباشرة إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة.

إنذارات جوية في مكة ومدن سعودية

وتزامن حادث المسيّرة مع سلسلة من الإنذارات الجوية التي شهدتها مناطق سعودية عدة خلال اليومين الماضيين. وأطلقت السلطات السعودية تحذيرات جوية في جدة والطائف ومكة المكرمة، قبل رفعها لاحقا، في خطوة قالت تقارير إنها جاءت على خلفية موجة الهجمات المتبادلة. كما صدرت إنذارات في خميس مشيط وأبها ومنطقة جازان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المواجهة بين السعودية والحوثيين تصعيدا هو الأوسع منذ سنوات، مع انتقال الهجمات إلى أهداف داخل المملكة، بالتزامن مع اتساع رقعة القتال داخل اليمن والسيطرة الحوثية على مواقع ومناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قد شنوا خلال الأيام الماضية هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على مواقع داخل السعودية، بينها قاعدة عسكرية في خميس مشيط، فيما قالت مصادر سعودية إن هجمات سابقة أسفرت عن إصابة مدنيين. وأفادت منظمة التعاون الإسلامي، في الثامن من أيلول/ سبتمبر، بأن هجمات في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران أسفرت عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، بحسب المعطيات التي أوردتها المنظمة.

تصعيد متزامن في اليمن والبحر الأحمر

وفي الجانب الآخر، يقول الحوثيون إن الهجمات السعودية تأتي ردا على عمليات عسكرية وغارات تنفذها السعودية داخل اليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على محافظات يمنية عدة، بينها تعز والجوف والبيضاء وصعدة وعمران، متوعدا بالرد على ما وصفه بالاعتداءات السعودية.

ويتزامن ذلك مع تقدم ميداني للحوثيين على الساحل الغربي لليمن، شمل السيطرة على مواقع وموانئ وجزر ذات أهمية استراتيجية قرب باب المندب، وهو الممر البحري الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. وأدى تجدد القتال إلى نزوح عشرات الآلاف من اليمنيين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ويرتبط التصعيد في اليمن أيضا بالتوتر الإقليمي الأوسع، ولا سيما الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالتزامن مع اضطراب حركة الملاحة والطاقة في المنطقة. وتخشى دول عدة من أن يؤدي استمرار الهجمات والسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية إلى تداعيات إضافية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

وفي بيان صدر الأربعاء، أدانت منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، مؤكدة رفضها استهداف المقدسات والأعيان المدنية، وذلك في أحدث موقف إقليمي على خلفية التصعيد بين الحوثيين والسعودية.

وتبقى رواية استهداف مكة موضع خلاف بين الطرفين؛ فالسعودية والتحالف يؤكدان أن المسيّرة كانت متجهة نحو المدينة المقدسة، بينما ينفي الحوثيون ذلك ويصفون الرواية السعودية بأنها غير صحيحة. ولم يصدر، حتى الآن، ما يتيح بصورة مستقلة حسم طبيعة الهدف المقصود من المسيّرة.

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى السعودية

حثت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى السعودية، محذرة من "خطر تعرضهم لنيران الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران وحوادث إرهابية وتداعيات الحرب في المنطقة".

وصُنف تحذير السفر إلى السعودية عند المستوى الثالث، "إعادة النظر في السفر"، بينما صُنفت المنطقة الحدودية مع اليمن عند أعلى مستوى، وهو المستوى الرابع "عدم السفر".

وأوضح بيان وزارة الخارجية الأميركية أنه "لا يُسمح لموظفي الحكومة الأميركية العاملين في السعودية بالسفر إلى مناطق تقع ضمن مسافة 20 ميلا (نحو 32 كيلومترا) من الحدود مع اليمن، بسبب المخاطر الأمنية".

وأضاف: "لا يُسمح لموظفي الحكومة الأميركية العاملين في السعودية بالسفر إلى القطيف في الرحلات غير الضرورية، بسبب المخاطر الأمنية".