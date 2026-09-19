جنوب لبنان: جريحان وإحراق مستشفى وتوغلات إسرائيلية

الصحة اللبنانية: بلغ عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس وحتى 17 أيلول/ سبتمبر 4386 شهيدًا و12407 جرحى.

واصل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتداءاته في مناطق عدة جنوبي لبنان، وسط قصف مدفعي وتوغلات وتفجيرات، أسفرت عن إصابة شخصين، فيما أضرمت القوات الإسرائيلية النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي، وشهدت بلدة دير ميماس توترًا ميدانيًا مع الجيش اللبناني.

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في بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، أصيب شخصان جراء قصف مدفعي إسرائيلي، ونُقلا إلى مستشفى تبنين الحكومي، فيما طال قصف آخر وادي نحلة عند أطراف البلدة.

وفي القضاء نفسه، تقدمت آليات إسرائيلية من بلدة الطيري باتجاه أطراف بلدة حداثا، بعد أن ألقت القوات الإسرائيلية خلال الليل قنابل مضيئة في أجواء حداثا وعيتا الجبل.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا عند أطراف بلدة عيناثا، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه أطراف بلدة حاريص.

وفي قضاء مرجعيون، شهدت أطراف بلدة دير ميماس توترًا بين الجيش اللبناني وقوة إسرائيلية تقدمت باتجاه نقطة مراقبة مستحدثة للجيش.

من جهتها، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن دورية تابعة له كانت قد أقامت في 10 أيلول/ سبتمبر نقطة مراقبة مؤقتة عند أطراف دير ميماس، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان "MCG4L"، بهدف مواكبة الأهالي أثناء تفقد أراضيهم الزراعية.

وأضافت أن قوة إسرائيلية اقتربت، الجمعة، من النقطة المستحدثة داخل ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية"، وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما دفع الجيش اللبناني إلى تعزيز النقطة، وسط استنفار بين الجانبين.

وبحسب الجيش اللبناني، غادرت القوة الإسرائيلية المكان عقب اتصالات جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري، قبل أن يعود عناصر الجيش إلى مركزهم الأساسي في البلدة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية فتشت عددًا من المنازل خلال توغلها في دير ميماس، قبل انسحابها من النقطة التي وصلت إليها عند أطراف مدخل البلدة وعودتها إلى موقعها في تل النحاس.

مستشفى ميس الجبل

إلى ذلك، وفي تطور آخر، أضرمت القوات الإسرائيلية النار في مستشفى ميس الجبل الحكومي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، فيما وصفت وزارة الصحة اللبنانية ما جرى بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وفي قضاء صور، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدتي المنصوري ومجدل زون، بعد قصف مكثف تعرضت له المنطقة خلال الليل.

ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين، أحدهما في بلدة المنصوري والآخر في بلدة البياضة، فيما سقط عدد من القذائف المدفعية في وادي العزية.

وفي قضاء النبطية، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على مبنى في بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاع متوسط فوق جرود عكار شمالي البلاد وقضاء الهرمل شرقا.

وتأتي هذه التطورات غداة سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وتفجيرات وعمليات تجريف وإحراق منازل.

وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا في 26 حزيران/ يونيو الماضي، بوساطة أميركية، إلى اتفاق أولي يهدف إلى خفض التصعيد وفتح مسار لانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من مناطق في جنوب لبنان، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على مناطق في الجنوب وتتواصل الاعتداءات والعمليات العسكرية.

الشهداء والمصابون

بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، بلغ عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس وحتى 17 أيلول/ سبتمبر 4386 شهيدًا و12407 جرحى.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 8953 شهيدًا و30643 جريحًا، وفق الوزارة.