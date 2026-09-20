تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان وإصابة طفل بمخلفات الحرب

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الميداني جنوب لبنان، رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب بوساطة أميركية، ما يعكس استمرار الفجوة بين التفاهمات المعلنة والواقع الميداني، مع بقاء المناطق الحدودية عرضة للقصف والعمليات العسكرية.

تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في بلدات وقرى جنوبي لبنان منذ الساعات الأولى من فجر الأحد، حيث شهدت بلدة مجدل زون في قضاء صور سلسلة تفجيرات، بالتزامن مع عمليات تمشيط في المنطقة.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة تفجيرات داخل بلدة مجدل زون، في إطار استمرار تحركاتها واعتداءاتها في مناطق جنوب لبنان، كما نفذت عمليات نسف في بلدتي مجدل زون وطيرحرفا.

وفي قضاء بنت جبيل، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة عيتا الجبل وحرجها، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وفي حادث منفصل، أصيب طفل جراء انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة دبعال بقضاء صور، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة ملابسات الحادث.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن خلال ساعات الفجر غارات على وادي السلوقي ووادي الحجير، فيما شهدت بلدة المنصوري في قضاء صور، منذ منتصف الليل، تفجيرات متتالية طالت أطراف البلدة ومحيط بيوت السياد.

كما تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية، من جهة ميفدون، لقصف مدفعي إسرائيلي عند منتصف ليل السبت.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، رغم توقيع لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/يونيو الماضي اتفاقا إطاريا بوساطة أميركية، يتضمن ترتيبات أمنية تشمل انتشارا تدريجيا للجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب إجراءات مرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، فيما لا تزال عملية تنفيذ بنوده تواجه عقبات.