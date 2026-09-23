العراق: حسم ملف سلاح الفصائل "مسألة وقت"

قال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، سعد معن، إن حسم ملف سلاح الفصائل المسلحة بات "مسألة وقت"، وأشار إلى تقدم الحوار بشأن دمج أفرادها وأسلحتها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

صرح رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، بأن حسم ملف سلاح الفصائل المسلحة في العراق هي مسألة وقت، ولاتوجد مشكلة تعوق استكماله.

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وقال معن لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم الأربعاء: "إن الحوارات والتنسيق مع الفصائل المسلحة متقدمان وإن أولويات التفاهم هو عدم تنفيذ أي اعتداء على دول المنطقة، أو على مناطق أخرى داخل البلاد ومنها إقليم كردستان".

وذكر أن هذا: "التوجه يقوم على تنظيم وضع الفصائل؛ بحيث يكون أفرادها وأسلحتها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة"، مع انفصالها سياسيا عن أي أسماء سابقة، وأضاف أن: "هيئة الحشد الشعبي تعمل أساسا تحت مظلة القائد العام".

كما ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني: "أن إنهاء ملف قضاء سنجا وإدماج القوات الموجودة فيها ضمن القوات الأمنية يمثل نموذجا يمكن اعتماده في تنظيم الملفات الأخرى، وأن العملية ستشمل الأفراد والأسلحة ووضعها ضمن أطر الدولة الرسمية، وأن هذا المسار يحظى بتفاهم ودعم واسعين من القوى السياسية والبرلمان ومجلس القضاء وقوى الإطار التنسيقي"، وأكد معن أن القرار "يعزز سيادة البلاد وقوتها".

وأوضح قائلا: "الحوارات مستمرة بشأن الآليات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بتنظيم السلاح، في حين يوجد اتفاق مبدئي بين القوى السياسية على دعم الحكومة في المضي بهذا الاتجاه، وأن الأمور تسير بصورة صحيحة".

وقال إن "إنسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يسير وفق التوقيتات المحددة، وأن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على تحمل المسؤولية كاملة وملاحقة فلول تنظيم ’داعش’، والتعامل مع أي تهديدات أمنية في مختلف مناطق البلاد خاصة وأن التنظيم فقد قدرته وتأثيره ولم يعد يمثل الخطر السابق".