رئيس الحكومة اللبنانية لبزشكيان: لا نريد أن نكون ساحة للصراعات الإقليمية

شدّد سلام أثناء لقائه بزشكيان "على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل".

أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن بلاده لا تريد أن تكون ساحة للصراعات الإقليمية وتبادل الرسائل، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة والقتال مع حزب الله المدعوم من طهران.

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وسبق للسلطات في بيروت أن اتهمت إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية، واستخدام لبنان "ورقة مساومة" في النزاع مع الولايات المتحدة.

وأفاد مكتب سلام في بيان بأنه التقى بزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشدّد "على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل".

وامتدت الحرب التي بدأت بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، إلى لبنان في مطلع آذار/ مارس، مع إطلاق حزب الله قذائف صاروخية على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وردت إسرائيل بغارات واسعة وتوغل بري لمناطق في جنوب لبنان. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد ما لا يقل عن 4300 شخص؛ بحسب السلطات اللبنانية.

وأتت الحرب الجديدة عقب مواجهة أخرى بين إسرائيل والحزب بين العامين 2023 و2024، على خلفية الحرب في غزة.

وتراجعت وتيرة الهجمات بعد إبرام الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم في حزيران/ يونيو، وتوقيع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية اتفاق إطار.

لكن إسرائيل تواصل احتلال مناطق في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة "منطقة أمنية"، وتنفيذ غارات وضربات وعمليات نسف للمنازل والمباني، تدعي إنها تستهدف منشآت لحزب الله.

وشدّد سلام على أن "العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، ولبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وعلى المصالح المشتركة".

ودعا إيران إلى ترشيح سفير جديد لها في بيروت وفتح صفحة في العلاقات تقوم على أساس "من دولة إلى دولة"، بعد نحو 6 أشهر من اعتبار السفير السابق محمد رضا شيباني "شخصا غير مرغوب فيه".

وأكّد أن الأولوية بالنسبة للحكومة هي "لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها"، في إشارة إلى تجريد حزب الله من ترسانته العسكرية.

ويرفض حزب الله تسليم سلاحه، كما أعلن رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وما ينتج عنها.