اجتماع لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان لبحث الرد على هجمات الحوثيين

يعكس التحرك الثلاثي تنسيقا دفاعيا متزايدا بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، بالتزامن مع تصاعد التوتر على الساحة اليمنية وامتداد تداعياته إلى أمن السعودية والمنطقة.

قالت وزارة الخارجية السعودية، فجر اليوم الجمعة، إن رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة، في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على الأراضي السعودية.

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وجاء الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، بحث خلاله الأمير فيصل بن فرحان ونظيراه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إلى جانب الترتيبات الخاصة بإنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عنها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ناقش الوزراء الاستعدادات لعقد اجتماع رؤساء الأركان، استنادا إلى مبدأ الاتفاقية القائم على اعتبار أي اعتداء على أحد أطرافها هجوما على جميع الأطراف.

وأدان الوزراء الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية، مؤكدين حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما شددوا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وضمان أمن الملاحة البحرية، مؤكدين مواصلة جهود خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة.

وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد اتفقت في نهاية الشهر الماضي على إنشاء أمانة عامة للاتفاقية في السعودية، فيما تنص الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في مكة في 7 آب/أغسطس الماضي على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة يعد هجومًا عليها جميعًا.

وفي تطور متصل، دعا مفتي السعودية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان القوات المرابطة على الحدود إلى الاستعداد للتصدي لهجمات الحوثيين، في بيان نادر نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وحث البيان القوات على الدفاع عن المملكة وحدودها، مؤكدًا ضرورة دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين، الذين كثفوا خلال الأسابيع الماضية هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما تواصل المملكة تنفيذ ضربات جوية في اليمن.