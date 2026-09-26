الحوثيون يصعّدون هجماتهم والسعودية تعترض صواريخ ومسيّرات

تأتي هجمات السبت بعد استهداف الحوثيين مدينتي الطائف وينبع بصواريخ بالستية، وهو ما أثار إدانات عربية من الأردن وفلسطين والبحرين ومجلس التعاون الخليجي.

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين وطائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة، في أحدث تصعيد ضمن المواجهة المتجددة بين الجانبين. وبحسب المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض.

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وأوضح، في بيان منفصل، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب غربي المملكة، حيث تقع قاعدة جوية.

وتأتي الهجمات في ظل تجدد الأعمال العدائية في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض، ما أدى إلى تقويض هدنة استمرت سنوات وأدخل اليمن مجددًا في دائرة التصعيد الإقليمي الأوسع.

من جهته، علّق عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، حزام الأسد، السبت، على الهجمات بالقول إنه "رغم قوة العملية وامتداداتها وتأثيرها، فإنها تُعدّ، بنظر قواتنا المسلحة، مجرد بروفة مصغّرة للتصعيد الشامل".

وكان الحوثيون قد أعلنوا خلال الفترة الماضية ما وصفوه بـ"حظر بحري" على السعودية، واستهداف سفن ومواقع داخل المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

هجمات على الطائف وينبع وإدانات عربية

وتأتي هجمات السبت بعد استهداف الحوثيين مدينتي الطائف وينبع بصواريخ بالستية، وهو ما أثار إدانات عربية من الأردن وفلسطين والبحرين ومجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الجهات التي أصدرت بيانات الإدانة تضامنها مع السعودية ورفضها استهداف أراضي المملكة، فيما وصف مجلس التعاون الهجمات بأنها استمرار لنهج تصعيدي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، الخميس، زوال الخطر في مدن مكة والطائف وتبوك وينبع وجدة، بعد إطلاق إنذارات تحذيرية في تلك المناطق.

وخلال الأيام الماضية، نشرت السلطات السعودية مشاهد قالت إنها تظهر أضرارًا لحقت بمنازل وممتلكات مدنيين جراء هجمات للحوثيين.

وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الخميس، إن الجماعة نفذت هجومين استهدفا "موقعًا حساسًا" لم يحدده في الرياض وشركة "أرامكو" في ينبع، باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، مدعيًا أن الهجومين "حققا أهدافهما بنجاح".

ومنذ آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من اليمن منذ عام 2014.