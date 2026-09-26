العراق يؤكد: مقر التحالف الدولي سيُغلق في 30 أيلول الجاري

أكد العراق أن تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر الجاري سيشهد إغلاق مقر التحالف الدولي، الذي يضم عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، على أن يتواصل التعاون في عدد من المجالات على رأسها الاستخبارات.

جدد العراق تأكيده، السبت، أن مقر التحالف الدولي سيغلق في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري، في ظل وضع أمني جيد وسيطرة القوات المسلحة على كامل أراضي البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الأمير الشمري، قوله: "يوم 30 سبتمبر سيغلق مقر التحالف الدولي، ولا توجد قواعد عسكرية أجنبية على أراضينا".

وأضاف الشمري: "وضعنا الأمني جيد، ونسيطر على الأرض العراقية كاملة، ولا يوجد أي قلق على أمن البلاد"، وفق المصدر ذاته.

وتقود الولايات المتحدة التحالف الذي يضم دولا بينها فرنسا وإسبانيا، وقد أُنشئ عام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي كان يسيطر آنذاك على مساحات واسعة من العراق وسورية.

وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت واشنطن وبغداد في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق بشأن خطة من مرحلتين لإنهاء عمل التحالف في العراق.

وكان مقررا أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، لكنها امتدت إلى كانون الثاني/ يناير 2026، حين أعلنت بغداد اكتمال انسحاب القوات الأميركية من قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، وسيطرة الجيش العراقي على الموقع.

أما المرحلة الثانية فتمتد حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري، وتستمر خلالها المهمة العسكرية للتحالف في سورية انطلاقا من منصة في العراق، هي قاعدة جوية بمدينة أربيل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات العراقية، صباح النعمان، في 26 آب/ أغسطس الماضي إن القائد العام للقوات المسلحة (علي الزيدي رئيس الوزراء) وجّه بتشكيل لجنة مختصة لتحديد شكل العلاقة مع دول التحالف بعد 30 أيلول/ سبتمبر.

وأوضح النعمان أن العلاقة المستقبلية ستقوم على استمرار التنسيق والتعاون، ولا سيما في المجالات الاستخبارية وتبادل المعلومات وبرامج التسليح.